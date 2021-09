“Contra los compromisos de AMLO”: Fernández Noroña rechazó elevar impuestos a bebidas alcohólicas

Fernández Noroña rechazó la iniciativa de reformar la Ley del IEPS para establecer una cuota fija a cada grado por litro a bebidas alcohólicas (Foto: Cuartoscuro)

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, rechazó la iniciativa de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para establecer una cuota fija de 1.40 pesos a cada grado por litro a bebidas alcohólicas.

El pasado 9 de septiembre, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República publicó la iniciativa del senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Novelo Osuna, que tiene como objetivo bajar el consumo de las bebidas con mayor grado de alcohol por el aumento de precio, así como recaudar 23,000 millones de pesos más de lo que ahora se recauda con su venta.

Por lo anterior, el diputado del PT recordó, a través de su cuenta de Twitter, que el proyecto de reforma va en contra de los compromisos realizados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No. Va en contra de los compromisos del compañero presidente @lopezobrador_”, escribió en su red social.

La iniciativa tiene como objetivo bajar el consumo de las bebidas con mayor grado de alcohol por el aumento de precio (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Y es que, en octubre del 2020, diputados federales desahogaron las reservas de la Ley de Ingresos 2021 y aprobaron todo el plan fiscal propuesto por López Obrador, en el que se eliminó la posibilidad de incrementar el impuesto a los cigarros, bebidas alcohólicas y refrescos.

Además, durante su conferencia de prensa matutina del 28 de diciembre, el mandatario federal informó que propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el ajuste inflacionario a productos como las gasolinas, las bebidas alcohólicas y azucaradas y los cigarros no entre en vigor el 1 de enero, como normalmente ocurre.

“Entonces, mi sugerencia a Hacienda -hoy lo tratamos esto- es que para que no haya lo de siempre, el abuso, que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan, no es nada más inflación, como sería en este caso, sino el doble o el triple, entonces para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el día primero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto. Eso sería”, aclaró el presidente.

Ante la noticia de la nueva iniciativa de Morena, usuarios de la red social expresaron su disgusto o apoyo a la reforma.

Actualmente el IEPS a las bebidas alcohólicas se calcula con base en el precio final de las bebidas y no por el grado de alcohol que contiene cada botella (EFE/Caroline Blumberg/Archivo)

“Esta bien. Esos impuestos se contemplaron hace años con la finalidad de que la gente hiciera conciencia de no dañar la salud y recaudar para el gasto qué implica al sector salud. Sabemos que la finalidad es otra”, aseguró una internauta.

“¡Pero esto no tiene nada que ver con la salud! Prácticamente te están diciendo que si quieres comer con una cerveza o un vino, tienes que pagar el “lujo” de tener la oportunidad de hacerlo”, le respondió otro.

Sin embargo, ¿qué establece la nueva iniciativa de Morena?

De acuerdo con el legislador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, actualmente el IEPS a las bebidas alcohólicas se calcula con base en el precio final de las bebidas y no por el grado de alcohol que contiene cada botella, por lo que no cumple con su finalidad dual: salud y recaudación del Estado en proporción al tamaño del mercado.

Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza tendrán una cuota aplicable de 1.40 pesos por cada grado de alcohol por litro (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Por lo que la nueva reforma establece que las bebidas con contenido alcohólico y cerveza tendrán una cuota aplicable de 1.40 pesos por cada grado de alcohol por litro; además, la cuota se actualizará anualmente y entrará en vigor a partir del 1 de enero de cada año.

La reforma busca modernizar la configuración tributaria sobre bebidas alcohólicas, bajo un enfoque de salud pública, desarrollo económico sustentable, fomento a la competitividad de las industrias nacionales de bebidas alcohólicas y eficiencia recaudatoria.

Asimismo, el aumento del IEPS tendría como efecto dejar algunas bebidas alcohólicas fuera del alcance de la población vulnerable, como jóvenes y personas de escasos recursos, especialmente aquellas bebidas sumamente baratas y de alto contenido alcohólico.

