UIF no irá contra universidades ni investigadores, aclaró Santiago Nieto

Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la dependencia para la que trabaja no investigará a las universidades ni a los académicos que trabajan en ellas, esto en medio de la polémica generada con una propuesta de Morena en el Senado de la República este jueves 23 de septiembre.

A través de redes sociales, el funcionario especificó que dentro de las funciones de la unidad técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que dirige no está el escudriñar las finanzas de las instituciones de educación superior, pues sus acciones se concentran en la prevención y combate al lavado de dinero. Por lo que en un tono claro y preciso, Nieto castillo puntualizó que esta dependencia no podría atender el exhorto del senador Armando Guadiana.

“La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”