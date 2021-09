Buen Fin 2021: cómo comprar sin que las ofertas acaben con tu cartera

El Buen Fin se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

José Héctor Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), anunció que la onceava jornada de ofertas, popularmente conocida como “El Buen Fin”, se llevará a cabo en México del 10 al 16 de noviembre. En conferencia de prensa, explicó que la edición 2021 del evento comercial tendrá el objetivo de incentivar la recuperación económica y brindar las mejores promociones a la ciudadanía en el contexto de pandemia por COVID-19.

Esta vez, el programa será dirigido a todos los municipios del país, con el fin de integrar a pequeños empresarios y reforzar la dinámica en centros comerciales y negocios grandes de las 32 entidades federativas. Sin embargo, participar en el evento comercial podría resultar contraproducente y afectar la economía de las familias si los compradores no gestionan adecuadamente sus gastos que, en el mediano y largo plazo, podrían convertirse en deudas.

Para evitar los excesos al momento de comprar, será importante planificar responsable y anticipadamente las compras de aquellos productos o servicios que realmente necesitas para no desembolsar grandes cantidades de dinero en los siete días que durará el Buen Fin 2021.

Se recomienda evitar las compras a meses sin intereses, ya que de no cumplir con el pago puntual, se podrán generar deudas (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Para la nueva edición del Buen Fin, se recomienda tomar en cuenta los siguientes consejos con el fin de que tus finanzas y economía no resulten afectadas por los descuentos:

1. No comprar en mensualidades. Uno de los rubros que podría generarte deudas es comprar a meses, ya que si no eres constante con los pagos, olvidas las fechas de pago o eres poco organizado, este aspecto podría resultar contraproducente, pues al inicio puede parecer atractivo no desembolsar dinero para costear productos con precios elevados. Sin embargo, los intereses que genera comprar en esta modalidad podrían doblar el costo original del producto.

2. Compara precio y calidad. Busca los precios y promociones que más te convengan y que mejor se ajusten a tus necesidades. Guarda los comprobantes de compra para una reclamación futura y exige una garantía.

3. Establece un monto fijo para las compras. Sobre todo en las tarjetas de crédito, será importante fijar un límite de gastos para que el estado de cuenta mensual no te sorprenda y recuerda no comprar más de lo que realmente puedes pagar.

Se recomienda revisar la página oficial de la PROFECO y denunciar en caso de detectar ofertas engañosas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

4. Lee las “letras chiquitas”. Revisa con atención aquellas promociones que pueden resultar muy atractivas a primera vista, ya que las especificaciones pueden incluir un interés muy alto, por lo que leer las especificaciones te ayudará a determinar cuánto pagarás realmente por el producto o servicio.

5. Consulta la página de la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor). Revisa información oficial sobre cómo poder realizar reclamaciones en caso de que lo ameriten las compras que realizaste o los establecimientos que visitaste durante la jornada de ofertas. Si detectas ofertas engañosas o fraudulentas, repórtalas con el fin de que otros compradores no tengan problemas con sus compras.

6. Revisa las redes sociales de los establecimientos y marcas. Monitorear los comentarios ayudará a conocer las experiencias de compra de otros usuarios o clientes.

7. No compres productos que serán obsoletos dentro de un año. Las ofertas en las áreas de electrónica y telefonía son las más esperadas por un grueso amplio de compradores. Sin embargo, parte de los productos ofertados pueden resultar “atrasados” debido a los nuevos modelos que van saliendo año con año de televisores, smartphones, computadoras, gadgets, etc.

