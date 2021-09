“Soy humano, tengo derechos”: exhibieron a Cuauhtémoc Blanco jugando golf durante inundaciones en Morelos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

El pasado fin de semana el estado mexicano de Morelos sufrió inundaciones derivado de las fuertes lluvias. En contraste, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de la entidad, se le vio jugando golf junto al empresario Arturo Elías Ayub y el exjugador de fútbol Jorge Campos.

El ex jugador americanista fue blanco de críticas, pues se le señala de mostrar poco interés sobre los daños que provocaron las inundaciones a la ciudadanía.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, Cuauhtémoc Blanco justificó su acción y lamentó el linchamiento mediático.

Yo no le veo nada malo, tengo una muy buena amistad con Arturo Elías, me vine a desayunar con él. Soy un ser humano, tengo derecho a jugar golf, pádel, fútbol... Lamentablemente así es la política

El ayuntamiento de Yautepec informó que derivado de las inundaciones al menos 500 viviendas resultaron afectadas.

La barranca de Apanquetzalco se desbordó en varios puntos del municipio de Yautepec, lo que provocó inundaciones en algunas colonias como Barrio de Rancho Nuevo en Puente Batea, Fraccionamiento Viyautepec segunda sección, Ignacio Zaragoza, Oaxtepec, Corral Grande, El Capulín y Santa Rosa.

Bien, estamos recaudando todas las afectaciones que hay, hay un fondo para apoyar a la gente que más lo necesita

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, (Foto: Twitter@cuauhtemocb10)

De igual forma, el mandatario morelense resaltó que su administración proporcionó despensas y colchones a los pobladores de Tlayacapan.

El pasado 15 de septiembre, durante las Fiestas Patrias de México, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y gobernador Cuauhtémoc Blanco y contra una red de amigos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, presentó la denuncia el 13 de septiembre por enriquecimiento ilícito.

“Vengo a presentar denuncia de hechos y/o querella en contra de los servidores públicos Cuauhtémoc Blanco Bravo, Jaime Tamayo Godínez, Edgar Riou Pérez y Jonathan Baltazar Mejía Alegría; y contra quienes resulten responsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos”, establece el texto.

En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno está combatiendo a la corrupción tal y como se lo prometió al pueblo de México.

Cuauhtémoc Blanco compartió la foto en sus redes sociales (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

Durante su conferencia en Palacio Nacional y a pregunta expresa de cómo afecta a su proyecto investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario aseguró que no hay ninguna afectación ya que no existe impunidad.

“No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción, no soy tapadera, sea quien sea. Si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente y eso es lo que más daña. No es una pandemia, es la peste, es lo más funesto que puede haber, la corrupción”, aseguró.

Desde su incursión en la política que lo llevó primero a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco se ha visto envuelto en el escándalo, ya sea por los malos resultados de su administración, pero también por las personas que integran su gobierno, entre los que se encuentran su medio hermano Ulises, su primo, su ex mánager e incluso varios amigos.

Las múltiples irregularidades en la entidad provocaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volteara sus ojos al círculo cercano del gobernador y el pasado 4 de marzo, la Unidad acusó a José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del gobernador de Morelos de realizar movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.

