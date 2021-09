El tweet falso que compartió Felipe Calderón para criticar a AMLO

Felipe Calderón y AMLO (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Felipe Calderón, ex presidente de México, ha sido uno de los más duros críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sus más crudas críticas las ha hecho a través de Twitter.

Sin embargo, esta vez le tocó al último presidente abanderado del PAN caer en una noticia falsa, pues compartió una publicación del cartonista Sergio Iracheta donde supuestamente el mandatario de Cuba, MigueI Díaz-CaneI Bermúdez confirmó la presunta donación de 50 patrullas por parte de México.

Además de asegurar que México enviará combustible, alimentos, útiles médicos y 50 carros patrulleros, la persona detrás de la cuenta agregó un “Cuba México hermanos siempre”.

“En pocos días estaremos recibiendo la ayuda solidaria del pueblo Mexicano. Combustible, alimentos, útiles médicos y 50 carros patrulleros para reforzar la vigilancia revolucionaria. Gracias por el gesto solidario @lopezobrador_ #Cuba te lo agradece. #Cuba #Mexico hermanos siempre”, fue la publicación que se hizo desde dicha cuenta.

La publicación falsa que compartió el ex presidente Felipe Calderón (Foto: Twitter)

La cuenta falsa que publicó el tuit compartido por Felipe Calderón (Foto: Twitter)

Sin embargo, se trata de una cuenta en Twitter que incluso en la propia descripción de la persona se hace énfasis en que se trata de una “cuenta parodia”, es decir, que únicamente imita y ridiculiza al presidente en cuestión.

Como fotografía, se puede ver que ambos presidentes se dan la mano, con sus respectivas banderas detrás y entre ellos; sin embargo, se trata de una fotografía del 17 de octubre de 2019, fecha en la que apareció de manera oficial en el portal oficial de López Obrador.

Ese día, el jefe del ejecutivo federal mexicano recibió a su homólogo de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y su esposa, Lis Cuesta Peraza, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El tuit falso que compartió Felipe Calderón (Foto: Twitter)

“Sostuve un agradable encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Desde siempre, nuestros pueblos mantienen relaciones de hermandad, y hasta en los momentos más difíciles hemos sabido respetarnos mutuamente y ser amigos de verdad”, es lo que dice el tuit original de Andrés Manuel.

Sin embargo, el presidente de México sí confirmó en julio de 2021 que se ofreció ayuda humanitaria para la isla, sobre todo “si se trata de cuestiones de alimentación de la salud, todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano”.

Días más tarde, llegó desde México el José María Morelos II, un buque cisterna propiedad y administrado por Pemex con 20 millones de litros de diésel o unos 126,000 barriles.

La publicación original de Andrés Manuel López Obrador donde apareció la fotografía por primera vez (Foto: Twitter)

Felipe Calderón se solidarizó con los padres de niños con cáncer

Pero no fue la única crítica que Felipe Calderón Hinojosa lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues a través de sus redes sociales arremetió contra el tabasqueño por sus recientes declaraciones.

Durante su conferencia matutina de este lunes 20 de septiembre, AMLO habló sobre la situación del abastecimiento de medicamentos para niñas y niños con cáncer.

En este contexto, el ex presidente mexicano apuntó lo siguiente: “Los padres de familia de las niñas y los niños con cáncer deben estar agraviados, muy molestos. Sé que la lucha por la vida de sus hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me solidarizo con ellos”.

Felipe Calderón es uno de los grandes críticos de la 4T (Foto: EFE/ Esteban Biba)

El comentario fue realizado en respuesta al periodista y columnista Lázaro Ríos, quien aseguró que, desde su conferencia matutina realizada en Oaxaca, AMLO acusó a los padres de niños con cáncer de ser manipulados y comprados por los “grandes laboratorios”.

“Estamos atendiendo y ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina medicamentos para atender a niños con cáncer y ya se tienen comprados. Todos los martes, el doctor Alcocer, secretario de Salud; tiene la instrucción de que informe en estas conferencias sobre medicamentos”, apuntó el mandatario mexicano en su encuentro con la prensa.

