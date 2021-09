Mario Alberto Lemus, hijo del diputado Arturo Lemus Herrera, tocaba en una agrupación que le cantaba corridos al Mencho

(Foto: Captura de pantalla/ "Banda Puro Grullo")

Mario Alberto Lemus, hijo de Arturo Lemus Herrera, diputado local de Jalisco por Morena, tocaba en un grupo de banda donde cantaba narcocorridos dedicados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El joven de 20 años encabezaba la agrupación “Mario Lemus y su código 7″. Una de las últimas canciones que lanzaron fue una colaboración de Mario Lemus y su Código 7 con la Banda Puro Grullo. Se titula “El imperio del árabe 7-7” y habla sobre el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“¡Qué grande se ve el imperio desde la Ciudad hasta el cerro y sigue la mata dando! Una cabaña escondida construida en la colina, pues no cualquiera ha llegado. Entre brechas y barrancos se oye el cantar de los gallos”, dice una parte del corrido de cuatro minutos y veinte segundos de duración.

El sencillo fue subido el pasado 5 de septiembre al canal de YouTube Jalisco Music. Incluso en la portada del sencillo se puede apreciar una imagen del capo.

En otro de sus temas, titulado “El Grande 7-7”, alude a José Luis Gutiérrez Valencia, alias Don Chelo, quien era consuegro de Oseguera Cervantes, también conocido como El 77 o El Ojo de Vidrio.

De acuerdo con la comisaría de Zapopan, el asesinato de Mario Alberto Lemus fue perpetrado por un grupo de sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo motorizado color rojo.

El hijo del diputado se encontraba en un cementerio ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Santa Margarita, en la colonia San Juan de Ocotán. El joven presentaba una herida en el cráneo, presumiblemente de arma calibre 38. Los paramédicos también atendieron a su hermano, quien sufrió una crisis nerviosa.

Ante la agresión armada, la Fiscalía General Del Estado de Jalisco (FGE) informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. “Al lugar arribaron elementos de la Comisaría de Zapopan quienes tras corroborar solicitaron mando y conducción al agente del Ministerio Público”, informaron.

Arturo Lemus Herrera es diputado local del Distrito 11 por Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Es médico egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actualmente es el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local de Jalisco.

Tras el anuncio del crimen, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC); Esther López, diputada local del Distrito 7, y la bancada de diputados de Morena, lamentaron el crimen y se solidarizaron con la familia Lemus.

“Condeno el cobarde asesinato de Mario Alberto Lemus, hijo del diputado Arturo Lemus Herrera. La FGE ya está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables. Mi más sentido pésame”, publicó en redes sociales el líder del partido naranja.

Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la FGE no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”, extendió el gobernador.

“Me uno al acompañamiento de nuestro compañero diputado Arturo Lemus Herrera por la sensible perdida que embarga a él y a su familia. Espero que Dios les dé pronta resignación y les reconforte. Q.E.P.D.”, añadió la diputada López Chávez.

