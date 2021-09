Confirmaron homicidio de Mario Alberto Lemus, hijo del diputado Arturo Lemus Herrera (Foto: Twitter / @LegislativoJal)

La tarde de este domingo 19 de septiembre se confirmó el homicidio de Mario Alberto Lemus, hijo de Arturo Lemus Herrera, diputado local de Jalisco por Morena, tras un ataque armado ocurrido a las 14:30 horas (tiempo local) al interior de un panteón en Zapopan.

De acuerdo con la comisaría del municipio, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo motorizado color rojo. También se identificó el cementerio como el ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Santa Margarita, en la colonia San Juan de Ocotán.

“Nos reportan detonaciones por arma de fuego. Al arribo de las autoridades se verifica y hay una persona lesionada y se pide servicios médicos, la misma es quien confirma el deceso y de los causantes las personas de alrededor nos hacen mención que fue un vehículo con varios tripulantes”, reportó tras pocos instantes de lo ocurrido.

Policías estatales y miembros de seguridad privada patrullan hoy, en Morelia (México). EFE/Iván Villanueva

Ante la agresión armada, la Fiscalía General Del Estado de Jalisco (FGE) informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. “Al lugar arribaron elementos de la Comisaría de Zapopan quienes tras corroborar solicitaron mando y conducción al agente del Ministerio Público”, informaron.

Personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales ya inició con los trabajos en gabinete y campo apoyados por peritos quienes realizaron la fijación y recolección de los indicios en la zona del crimen.

La información preliminar proporcionada por la FGE indica que la víctima, de 20 años, en compañía de sus familiares, acudió al lugar para realizar una visita a un ser querido, y al estarse retirando del panteón fue agredido de manera directa por varios sujetos quienes viajaban en un vehículo de lujo.

Respecto al avance del caso, las autoridades dijeron que ya aseguraron material balístico para ser analizado, pues la policía ministerial realizó el hallazgo de un casquillo percutido y un cargador de arma de fuego.

Perfil de Arturo Lemus Herrera (Foto: Facebook / @ArturoLemusH)

Arturo Lemus Herrera es diputado local del Distrito 11 por Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Es médico egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actualmente es el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local de Jalisco.

Tras el anuncio del crimen, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC); Esther López, diputada local del Distrito 7, y la bancada de diputados de Morena, lamentaron el crimen y se solidarizaron con la familia Lemus.

“Condeno el cobarde asesinato de Mario Alberto Lemus, hijo del diputado Arturo Lemus Herrera. La FGE ya está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables. Mi más sentido pésame”, publicó en redes sociales el líder del partido naranja.

El Ejército Mexicano y la Policía Municipal durante un operativo de vigilancia el 04 de mayo de 2021, en Morelia, Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la FGE no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”, extendió el gobernador.

“Me uno al acompañamiento de nuestro compañero diputado Arturo Lemus Herrera por la sensible perdida que embarga a el y a su familia. Espero que Dios les de pronta resignación y les reconforte. Q.E.P.D.”, añadió la diputada López Chávez.

Hasta el momento, la familia Lemus no ha brindado declaraciones sobre el crimen y las autoridades no han confirmado si el atentado esta relacionado con el desempeño político del morenista. Cabe destacar que Jalisco es una de las entidades al poniente mexicano donde el fenómeno del crimen organizado tiene más presencia.

SEGUIR LEYENDO: