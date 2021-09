Exigen justicia para el periodista que fue golpeado por supuestos aficionados de Tigres

Alejandro Aguirre fue atacado por presuntos aficionados de Tigres (Foto: Twitter / @elsabordelbalon)

El denominado Clásico Regio entre los equipos de Rayados y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, culminó en violencia tras reportarse el robo y agresiones a un periodista deportivo.

A través de las redes sociales, el periodista Gerardo Velázquez de León, así como diversos medios locales, informaron que Alejandro Aguirre, conocido en el análisis deportivo local como “Regio Aguirre”, fue atacado por supuestos aficionados de Tigres.

En el video publicado por la cuenta de El Sabor del Balón, Aguirre confiesa que unos pocos aficionados del representativo de la UANL se acercaron y arrebataron un celular de su camarógrafo, para luego agredirlo.

Producto de la agresión le abrieron la ceja y sangró en demasía a través de su rostro, pero aseguró que fuera de eso se encuentra en perfecto estado de salud y reveló que tienen a los agresores en video.

“Seguidores de Tigres me agredieron de esta manera, fueron pocos, no fue el grueso de los 100-150 muchachos que estuvieron apoyando a Tigres en el estadio, pero sí me arrebataron un celular que era de nuestro compañero camarógrafo, Ernesto Miranda, y pues yo no lo vi. Lamentablemente las autoridades no pudieron hacer nada. Alguno de ellos, no me di cuenta obviamente quién, me golpeó con algún objeto no sé si con una piedra, con la mano, no me di cuenta. Me abrieron por aquí en la parte de la ceja. Fuera de esto estoy perfectamente bien. Los agresores, los tenemos en video. Muchachos, no era así, no era por ahí”, informó.

Después, reveló más detalles a través de ABC Deportes donde informó que grababan la salida de Tigres cuando le dieron algunos aventones, pero hasta que les arrebataron el celular atravesaron la valla de seguridad para recuperar el celular.

“Estábamos grabando video de la salida de Tigres; algunos me dieron un par de aventones; iba a un lado de la valla en todo momento. Uno de los chicos me arrebató el celular y fue cuando me metí para agarrarlo y quitarle el celular, lo cual no pude hacer. El punto es de que al tratar de recuperarlo, sentí el golpe. Los policías me agarraron y me hicieron hacia atrás”, informó y añadió que antes de pensar en interponer una denuncia, les urge recuperar el celular de su compañero.

El periodista Gerardo Velázquez de León pidió a la Liga BBVA que tomen cartas en el asunto “de inmediato, sin rodeos y enfrentando la verdadera violencia en el futbol”.

Por su parte, el también analista deportivo Paco González expresó su solidaridad y aseguró que es indispensable que se sumen las autoridades de Nuevo León, así como la Fiscalía local, pues “no se pueden permitir estas agresiones a periodistas”.

Minutos más tarde, el propio Alejandro Aguirre publicó a través de sus redes sociales que se trató de una herida insignificante en su ceja, por lo que se presentaría en punto en la emisión en vivo en la que participa, y dejó un mensaje a quienes lo agredieron.

“Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien, solo con una insignificante herida en mi ceja. De rato nos vemos en @info7mty con la más grande de las sonrisas. “El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas”, Carajo!!! (...) Y a los agresores, felicidades, porque tocar al Regio Aguirre es lo más grande que harán en sus vidas”, publicó en sus redes sociales.

