“Las que se mueren de hambre son Chivas”: Jorge Pietrasanta despotricó Guadalajara y Vucetich

Jorge Pietrasanta es uno de los fanáticos más recalcitrantes de las Chivas de Guadalajara, el periodista analizó la salida de Víctor Manuel Vucetich y todo el proceso vivido en el rebaño sagrado.

El día de hoy el Guadalajara dio la noticia de que despidió al Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, de las filas rojiblancas, a pesar de ganar el día de ayer en la fecha 9 del futbol mexicano y ubicándose de momento en la posición número 7 del Grita México apertura 2021, con lo que le alcanzaba perfectamente para clasificar de forma indirecta a la liguilla del fútbol mexicano y poder competir para volver a los cuartos de final del torneo mexicano.

Campeonato en el que llegó Vuce al banquillo chivista y que a la postre llegaron hasta las semifinales, siendo eliminados por el campeón de aquel certamen, el Club León y ganándole en los cuartos de final a su más grande rival, las Águilas del América.

Las Chivas tomaron la decisión el día de hoy por medio de un comunicado en su página oficial de terminar la relación laboral con Víctor Manuel y a todo su cuerpo técnico, agradeciéndoles todo lo entregado a la institución:

“Agradecemos el profesionalismo que mostraron durante los 13 meses que estuvieron al frente de nuestro equipo, tiempo en el que nos ayudaron a regresar a la fase final después de un periodo de ausencia”, se lee en el comunicado.

La noticia fue recibida de gran manera por varios aficionados que veían una considerable falta de juego en el esquema del equipo tapatío, pero fue motivo de molestia por otro sector muy grande, que ven en las Chivas una falta de continuidad en el proyecto Vergara desde que el padre de Amaury, Jorge, estaba al frente de la institución desde 2002.

Uno de ellos fue Jorge Pietrasanta, el famoso periodista, que es uno de los más grandes seguidores del club de la perla tapatía. Comentó que desde hace bastante tiempo estaban buscando una excusa para poder correr al entrenador, ya que desde los altos mandos, no les gustaba el funcionamiento de juego que llevaba el equipo.

El periodista fue muy duro con la decisión tomada desde la posición de Amaury Vergara y criticó que no fue la mejor decisión, ya que el Rey Midas ha mostrado grandes resultados en casi todos los equipos en los que ha estado y que más bien, desde dentro, son ellos los del problema: “El Rey Midas lo que toca lo hace oro, pero las que se mueren de hambre son las Chivas, todo lo que tocan lo hacen (emoji de materia fecal)”.

Por su parte comentó en el programa Sportcenter de ESPN que a Vucetich le “tendieron la cama” ya que la directiva incluyendo al director deportivo Ricardo Peláez ya no les convencía el entrenador por su forma de juego:

Estaban buscando un pretexto para correrlo, a mi me dan risa los comunicados, los tuits estos como el de Amaury, que te vaya bien, te quiero, pero sáquese a volar y patada en el trasero. Es de risa todo esto por que pues ya no les cuadraba, ya no les gustaba (el funcionamiento con Vucetich).