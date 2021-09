Clima en México este 19 de septiembre: una onda tropical dejará lluvias fuertes en 22 estados

(Foto: REUTERS/Lorenzo Hernández)

Este domingo 19 de septiembre será lluvioso en buena parte de México por el paso de la onda tropical número 32, y por un canal de baja presión que se sitúa sobre la Sierra Madre Occidental.

Así lo explicó en un comunicado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que informó que se pronostican lluvias fuertes en al menos 22 estados del centro, este, sureste y oeste del país.

Las mayores acumulaciones se esperan en Nayarit y Jalisco, con registros de 75 a 150 milímetros.

Además, se prevén precipitaciones muy fuertes en Guanajuato, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, de 50 a 75 mm; y fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Tabasco -de 25 a 50 mm-.

Al mismo tiempo, caerán chubascos en Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de cinco a 25 milímetros, mientras que en Nuevo León las precipitaciones serán aisladas y no rebasarán los cinco milímetros.

De acuerdo al organismo climático, las lluvias podrían ir acompañadas de granizo en 14 entidades: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

A pesar de las lluvias, en general el ambiente será caluroso durante el día. Las máximas se darán en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, e irán de 35 a 40ºC.

(Foto: EFE/Thais Llorca/Archivo)

Clima en la Ciudad de México

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional del 2021, y a las 11:30 se activarán los altavoces en la Ciudad de México para que la población pueda realizar el ensayo.

En la capital, el clima en la mañana se mantendrá nublado.

“Se prevé precipitación durante la tarde-noche con desarrollos de tormentas. Después del mediodía dominará ambiente cálido en el centro, templado en partes altas. El viento será variable de 15 a 30 km/h”, indicó la Secretaría General de Riesgos y Protección Civil del gobierno estatal.

Se pronostica tiempo severo en el norte, sur y poniente de la ciudad, donde las lluvias serán fuertes, principalmente entre las 17:00 y las 21:00 de la tarde. Las acumulaciones en esas zonas podrían llegar a los 50 milímetros, mientras que en el resto del estado irán de 15 a 29 mm.

Por otro lado, la Secretaría de Medioambiente estatal señaló que la calidad del aire será regular a lo largo del día, con un valor máximo de 60 PM2.5.

(Foto: Cuartoscuro)

Cómo prepararse para el Segundo Simulacro Nacional

Ya que aún sigue activa la pandemia por COVID-19 es importante considerar las recomendaciones de Protección Civil para actuar antes, durante y después de la prueba.

Antes

- Preparar un plan para saber qué hacer.

- Preparar tu mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Asignar responsabilidades a cada persona.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Durante

- Utilizar el cubrebocas todo el tiempo.

- Guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona).

- Utilizar gel antibacterial para desinfectar tus manos.

- Evitar el saludo de mano.

- En caso de estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interior del brazo.

- Evitar tocarse la cara Interrumpir actividades y atender el aviso de alarma.

- Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua.

- Alejarse de objetos que pueden ser peligrosos.

- Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar.

- Evaluar las zonas de seguridad y puntos de reunión.

Después

- Mantener el cubrebocas puesto y el gel antibacterial a la mano.

- No tocar superficies de uso común.

- Revisar que todas las personas estén en la zona de seguridad.

- Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimiento.

- Realizar, por lo menos, tres simulacros al año.

SEGUIR LEYENDO: