Gas LP: esto costará a partir del domingo 19 de septiembre

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El precio del gas Licuado de Petróleo (LP) sigue presentando incrementos. Y es que desde este domingo y hasta el próximo 25 de septiembre, el costo del combustible tuvo un nuevo aumento tanto por litro como por kilo.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista actualizada de los precios del gas LP, por lo que en comparación con la semana pasada, los precios presentan un aumento de 27 centavos por litro (gas estacionario) y 51 centavos por cada kilo (cilindro metálico) .

Para la Ciudad de México (CDMX), el precio por litro será de 12.59 pesos y de 23.32 pesos por kilo, debido a que la capital del país se encuentra en la región 92 en el tabulador de la CRE, por lo que los costos en las 16 alcaldías se homologa.

De esta manera, un tanque de gas de 20 kilos se estará vendiendo en 466.4 pesos, mientras que uno de 30 kilos, costará 699.6 pesos.

(Foto: Cuartoscuro/Archivo)

En tanto que para el Estado de México, el precio del gas LP aumentó 54 centavos por kilo y 29 centavos por litro en comparación con la semana anterior. Es decir, que del 19 al 25 de septiembre, el precio por kilo será de 23.44 pesos y por litro 12.66 pesos.

Así, el costo de un tanque de 20 kilos será de 468.8 pesos, mientras que uno de 30 kilos, costará 703.2 pesos.

Es importante recordar que los costos del gas licuado de petróleo (Gas LP) varían dependiendo la zona del país.

Pese a la venta del Gas Bienestar, los precios del gas LP no bajan

Foto: Twitter/ @Claudiashein/ Archivo

Ante el precio descontrolado en los precios del combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación del Gas Bienestar, con la intención de controlar los costos.

Aunque el Gas Bienestar -el cual está a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex)-, comenzó su venta el pasado 31 de agosto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, su venta no ha influido en la disminución de los precios del combustible.

Pero no solo no ha habido disminuciones en los precios, sino que además, decenas de trabajadores del Gas Bienestar han denunciado que no les han dado las condiciones laborales ni el sueldo que el gobierno les prometió.

El pasado 10 de septiembre, alrededor de 210 trabajadores protestaron en la sede del Gas Bienestar, en las calles de Añil y Chicle, en la colonia Granjas México, en la CDMX, debido a que la empresa les había prometido salarios de hasta 1,900 pesos a la semana, sin embargo, aseguraron que solo les están pagando mil pesos. Además aseveraron que la mayoría de ellos aún no firmaban contrato y los pocos que los tenían, no se les daban prestaciones de ley ni seguro de vida.

También denunciaron que no les dan las condiciones óptimas para laborar, pues no se les han brindado guantes, únicamente cuentan con un uniforme, además de que hay tanques en mal estado que podrían causar un accidente.

(Foto: Twitter/O_Diosa78)

Después de las protestas, Pemex emitió un comunicado en el que afirmó que se trata de “un boicot” al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que las protestas eran una acción promovida por organizaciones ajenas a la nueva compañía que distribuye gas LP en cilindros y que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“En la movilización organizada con paro de actividades en una Terminal de Abastecimiento y Distribución, existen elementos para considerar que es una acción promovida por personas u organizaciones ajenas a la empresa y que buscan boicotear este proyecto de beneficio social”, resaltó el documento de Pemex.

Asimismo, enfatizó que durante el periodo de capacitación a los aspirantes, cumplieron con todos los derechos y prestaciones de ley a sus trabajadores, incluso superiores a los de otras gaseras.

“Con estricto apego a las condiciones señaladas en la convocatoria se les proporciona sueldo base, prestaciones de ley y seguridad social al 100%”, resaltó.

