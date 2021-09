El PAN está “cooptado por su dirigencia”: la terrible crítica de Gustavo Madero al interior de su partido

Gustavo Madero criticó a la dirigencia del PAN de cara a las elecciones internas de su presidencia (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Senadores, manifestó su animadversión contra la probable reelección de Marko Cortés como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de redes sociales, el ex líder nacional del blanquiazul publicó este miércoles 15 de septiembre que la militancia no puede permanecer muda ante lo que ocurre al interior de Acción Nacional.

“No podemos permanecer silentes porque seríamos cómplices de lo que sucede frente a nuestros ojos. Cuando México más necesita al PAN para construir una alternativa a Morena, el PAN está en riesgo de captura, cooptado por su dirigencia”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Madero Muñoz durante la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la CNDH (Foto: Cuartoscuro)

Junto con el tuit, adjuntó una nota que anuncia una probable simulación al interior del partido con la que se pretende ratificar a Cortés Mendoza como el líder nacional durante un periodo más, algo que fue reprochado por algunos militantes.

En consecuencia, ese mismo día manifestó su apoyo a la ex diputada federal, Adriana Dávila, quien es una de las candidatas a la presidencia del partido.

“Nuestro reconocimiento y apoyo a Adriana Dávila por su lucha para que la democracia sea una realidad en el PAN y por que la Conecen responda, en audiencia pública, a los señalamientos de inequidad en la contienda interna”, escribió Madero Muñoz en esta misma red social.

Adriana Dávila Fernández fungió hasta el 31 de agosto como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados ha tenido diversos puestos al interior del PAN y de representación pública.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

Sus inicios en la política datan de 1998, cuando fue jefa de Prensa y Difusión de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. De 2002 a 2004 fungió como Coordinadora Nacional de Cultura del Agua de la Conagua. de 2006 a 2009 fue diputada federal, donde fue secretaria de la Comisión de Comunicaciones.

Recientemente acaparó la óptica nacional al promover una denuncia de violencia política de género contra Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), quien se vio obligado a tomar cursos de sensibilización política en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ofrecer una disculpa pública por pronunciarse contra ella en un acto oficial que hizo en Tlaxcala.

Sin embargo, Santiago Creel y Jorge Romero Herrera, líderes de Acción Nacional en la Cámara de Diputados ya manifestaron su apoyo al contador Cortés Mendoza, lo cual podría garantizar su reelección.

Diputada Adriana Dávila del PAN busca la presidencia del partido (Foto: Twitter / @adrianadavilaf)

“El liderazgo que ha tenido Marko Cortés en el PAN ha permitido que nuestro partido siente las bases para seguir trabajando en devolverle a México el futuro que merece. Hoy sumo mi firma a la de muchas compañeras y compañeros en apoyo a Marko como nuestro líder nacional”, publicó Creel Miranda en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe destacar que en enero de este año, Madero Muñoz ya había manifestado su disgusto con la dirigencia de Marko Cortés, pues durante el proceso previo a las campañas electorales del 2021, el senador dijo que no coordinará a sus colegas en la Cámara Alta.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura (de Chihuahua) propusiera candidato para la capital”, explicó en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que Madero Muñoz había participado como precandidato para la gubernatura de Chihuahua; sin embargo, Marko Cortés decidió que el mejor perfil es el de Maru Campos, quien ya es gobernadora de la entidad.

Gustavo Madero ya había manifestado sus diferencias con Cortés desde enero del 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Por lo que las diferencias entre el senador y el líder partidario se hicieron evidentes. De igual modo, Javier Corral decidió tomar distancia del contador por temas que involucran a Maru Campos y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra César Duarte.

Corral Jurado declaró ante la prensa local que celebrar una reunión con Cortés podría estar sujeta a “interpretaciones erróneas”, ya que el presidente nacional del partido aseguró que defenderá a Campos Galván de los señalamientos en su contra respecto a verse presuntamente beneficiada con sobornos de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua investigado por 21 cargos de corrupción.

De acuerdo con la investigación judicial, cuando el ex militante del PRI gobernaba, estableció una red de corrupción en la entidad, la cual se dedicó a comprar voluntades y simpatías de distintos funcionarios públicos sin importar el partido en el que militen. De entre los nombres que se revelaron a la prensa, que supuestamente se vieron beneficiados por la llamada “Nómina Secreta”, está el de María Eugenia Campos Galván, motivo por el cual el entonces gobernador decidió no reunirse con Marko Cortés.

