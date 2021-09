Inscripciones Edomex: cuál es la fecha límite para registrar alumnos de educación básica

La convocatoria es parte del Programa de Atención a Educación Básica (PAEB) (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Apenas el pasado lunes 30 de agosto, los alumnos de educación básica regresaron a las clases presenciales después de 18 meses de ausencia debido a la pandemia de COVID-19 que obligó a los centros educativos a suspender todas las actividades.

Con protocolos sanitarios para evitar contagios, y de acción en caso de que se presente alguno, los padres de familia inscribieron y enviaron a sus hijos a sus respectivas escuelas para continuar con su formación educativa.

No obstante, algunos de ellos, por diversas circunstancias, quedaron fuera y no lograr ingresar a alguna institución para el ciclo escolar 2021-2022. Sin embargo, algunas entidades federativas ampliaron la fecha de registro para que ningún alumno se quede sin estudiar.

Tal es el caso del Estado de México, territorio que, a través de la Secretaría de Educación, informó que la fecha límite para realizar este trámite será hasta el próximo 30 de septiembre.

La finalidad de este periodo, informó Gerardo Monroy Serrano, secretario de educación, es que nadie se quede sin estudiar. Por ello, se está dando respuesta a las nuevas necesidades para el aprendizaje, a través de la modalidad que más se ajusta a las condiciones de cada comunidad escolar, ya sea presencial, a distancia o mixta.

El proceso puede hacerse en línea o presencialmente (Foto: EFE/Luis Ramírez)

Asimismo, destacó que la estructura educativa del Edomex redobla esfuerzos para identificar, localizar, contactar y reincorporar a estudiantes que, habiendo cursado el periodo anterior, no hayan formalizado su inscripción o reinscripción al ciclo escolar en curso.

Quienes estén interesados en realizar la inscripción podrán hacerlo a través de la página del Programa de Atención a Educación Básica (PAEB), o escribiendo a las cuentas de correo electrónico: paeb.preescolar@edugem.gob.mx, paeb.primaria@edugem.gob.mx, paeb.secundaria@edugem.gob.mx o preinscripciones.said@seiem.gob.mx.

También tendrán la opción de acudir a la Subdirección regional de educación básica que le corresponda, ubicadas en Atlacomulco, Zumpango, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Amecameca, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Jilotepec y Texcoco. Las ubicaciones podrán encontrarse en: https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/subdirecciones-escolares-educacion-basica.

Los requisitos generales para la inscripción, ya sea de primer ingreso, cambio de escuela o reingreso son:

-Acta de nacimiento del alumno.

-CURP del alumno.

-Comprobante de domicilio del alumno.

-Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela a la que se desea inscribir.

-Boleta y/o certificado del último grado de estudios.

-Datos de la madre, padre de familia o tutor.

Este trámite está pensado para alumnos de nuevo ingreso, reingreso o por cambio de plantel (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El proceso varía si no el menor no cuenta con folio SAID y requiere un cambio de centro de estudios. Para este caso se necesita el folio del comprobante de preinscripción o la CURP del alumno, además de la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela a la que desea el cambio.

Si el menor procede de otro país o se encuentra en una situación distinta a las mencionadas, los familiares deberán comunicarse con el Subsistema educativo estatal por medio del correo depconesc@edomex.gob.mx, o con el Subsistema educativo federalizado a través de controlescolar@seiem.gob.mx, según sea el caso.

De igual manera, el funcionario estatal anunció que en nivel superior, las Unidades Pedagógicas Nacionales (UPN): 151 Toluca, 152 Atizapán y 153 Ecatepec, así como las Sedes Regionales de Acambay, Jilotepec, Tejupilco y Nezahualcóyotl, aún cuentan con espacios para cursar las licenciaturas en Pedagogía, Psicología Educativa, Educación Indígena e Intervención Educativa.

Finalmente, las Escuelas Normales Superiores de Toluca y Valle de México, sedes Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, también tienen lugares para cursar las licenciaturas de Preescolar, Primaria, Biología, Español y Matemáticas.

