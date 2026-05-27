Trump y Pete Hegseth advierten guerra total contra los cárteles  y dejan fuera a México

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, participa en una reunión oficial. El evento muestra a Hegseth junto a un hombre con traje oscuro y corbata roja, mientras pronuncia un discurso. La sala está decorada con banderas estadounidenses y una con el emblema del Ejército. Hegseth anuncia la formación de una Coalición Anticarteles de las Américas y la intención de su país de ir a la guerra contra los cárteles, sin incluir a México en dicha coalición.

El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth sostiene que su país está preparado para emprender acciones militares directas contra los cárteles del narcotráfico, a los que cataloga como organizaciones terroristas, y advierte sobre una posible intervención unilateral si no aumentan los esfuerzos regionales.

En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Hegseth lanza un mensaje dirigido a México: “Den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo”. En ese espacio, compara a los cárteles con amenazas como Al-Qaeda e ISIS, y afirma que Estados Unidos los tratará de la misma manera.

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El funcionario también reitera su postura durante una conferencia del Comando Sur en Miami, donde subraya que Washington prefiere la cooperación regional, pero dice que está listo para actuar en solitario si lo considera necesario.

La posición provoca reacciones en América Latina. En Colombia, el gobierno pide que el combate al narco sea una labor conjunta y no mediante intervenciones unilaterales.

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U.S. President Donald Trump and Defense Secretary Pete Hegseth attend a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma este miércoles que su país “va a la guerra” contra los cárteles mediante la Coalición Anticarteles de las Américas, también conocida como Escudo de las Américas, durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump.

La alianza, creada por Trump en Miami en marzo de 2026, es una coalición multinacional militar que no incluye a México, según la explicación difundida a través de la propia Coalición Anticarteles de las Américas.

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“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles”, dice Hegseth al exponer lo que describe como avances en Venezuela.

El funcionario agrega que espera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez colabore con Estados Unidos en esa misión, al señalar que es clave para el futuro energético y la seguridad nacional.

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U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Hegseth no detalla cuándo, cómo o contra qué cárteles en específico emprendería acciones en la guerra que anuncia hoy.

Sus declaraciones ocurren en medio de tensiones con el gobierno de México, al que Trump presiona para permitir que tropas estadounidenses incursionen en territorio mexicano con el objetivo de atacar a organizaciones criminales.

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En la misma reunión está Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien cancela su visita de esta semana a México —prevista en el marco de la revisión del T-MEC— para asistir al encuentro del gabinete.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anuncia la iniciativa Escudo de las Américas para coordinar cooperación militar y de seguridad contra organizaciones criminales transnacionales, en particular cárteles de la droga que operan en el continente. El plan se presenta durante una cumbre con líderes del hemisferio occidental en Doral, Florida.

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Trump sostiene que representantes de 17 países se integran a una alianza inicial con el compromiso de usar capacidades militares para desmantelar organizaciones de cárteles y “redes terroristas asociadas”. La propuesta, también identificada como la Coalición Anti-cárteles de las Américas, contempla que los países compartan inteligencia militar y coordinen operaciones para localizar y desmantelar redes criminales.

Como parte de la implementación, el 5 de marzo de 2026 Trump crea el cargo de Enviado Especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas y nombra a Kristi Noem como la primera enviada. De acuerdo con lo planteado por el mandatario, la coalición permite que los estados miembros soliciten asistencia a sus socios, incluido Estados Unidos, para combatir infraestructura y rutas de tráfico vinculadas con los cárteles.

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En la cumbre en Doral asisten líderes regionales como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Santiago Peña de Paraguay, además de otros representantes, según lo descrito en el anuncio.