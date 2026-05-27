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Cámara de Diputados reanuda discusión para votar en lo particular el dictamen que aplaza elección judicial a 2028

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reanudó esta mañana la segunda sesión del periodo extraordinario

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Kenia López Rabadán reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario. | Cámara de Diputados
Kenia López Rabadán reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario, en la cual se continuará la discusión en lo particular del dictamen de reforma constitucional que aplaza la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028.

Esto luego de que anoche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general dicho dictamen, así como la propuesta para que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

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Al iniciar la sesión, López Rabadán indicó que se tienen registrados 146 oradores y 297 reservas enlistadas, solamente para el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

Por ello, pidió a las y a los oradores que cierren su participación al llamado que la Mesa Directiva haga, con el fin de “concluir este debate en el mes presente y en lo posible pueda estar en tiempo y forma”.

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Anoche, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, la reforma constitucional que aplaza la próxima elección judicial al primer domingo de junio de 2028 y ajusta la revocación de mandato para coincidir con las jornadas electorales federales o locales.

La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica varios artículos constitucionales y establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se compondrá de nueve integrantes, funcionará en Pleno y en dos secciones.

Asimismo, indica que el Senado publicará la convocatoria para candidaturas antes del 30 de abril del año previo a la elección.

De igualforma plantea fortalecer los Comités de Evaluación, responsables de seleccionar a los aspirantes mejor evaluados, con criterios de paridad de género y transparencia.

Y establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección por distritos judiciales, garantizando la representación paritaria y sin intervención de partidos políticos.

En caso de que se apruebe en lo particula, la elección judicial se celebrará junto con los comicios ordinarios en 2028, es decir, en dichos comicios se elegirá las vacantes y cargos no renovados en 2025.

Las personas electas tomarán protesta el 1 de septiembre de 2028. El dictamen responde a la complejidad logística de coincidir procesos electorales federales, locales y judiciales en 2027, buscando optimizar la organización y la planeación institucional.

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