Fiscalía de CDMX investiga la misteriosa muerte de un científico en un laboratorio de la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la misteriosa muerte de un científico dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la carpeta de investigación FICOY/COY-1/UI-2C/D/ 03271/09-2021, el pasado 9 de septiembre personal del Instituto de Fisiología Celular (IFC) encontró el cadáver del catedrático Alfredo Torres Larios en una cámara de hielo seco de un laboratorio.

Compañeros trataron de reanimarlo, lo sacaron del laboratorio y lo introdujeron a un vehículo, mientras solicitaron el servicio de una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, informaron que el profesor había muerto y no presentaba signos de violencia pero sí congelamiento en el rostro.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y peritos especializados de la fiscalía para recabar evidencia.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; lo que ha llevado a sospechar que pudo tratarse de un accidente. En este caso, un descuido pudo haber propiciado que quedara atrapado en el lugar.

Mientras tanto, en la Fiscalía de Justicia están a la espera de los resultados de la necropsia.

Una de sus compañeras, quien hizo la denuncia refirió a las autoridades que tenía más de dos días de no saber de él y no se presentaba a laborar.

Torres Larios, de 49 años de edad, tenía un doctorado en Biología Estructural por la Université Louis Pasteur, de Strasbourg, Francia; maestría en Ciencias Bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Cuernavaca; y otra maestría en Ingeniería Bioquímica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Actualmente, realizaba estudios estructurales y biofísicos de complejos macromoleculares, que sirven para el desarrollo de vacunas.

Lo despiden con tristeza en la UNAM

El Instituto de Fisiología Celular manifestó su pesar a través de sus redes sociales, donde mandó condolencias a sus familiares, colegas y amigos.

“Con enorme tristeza informamos el fallecimiento del Dr. Alfredo Torres Larios, investigador destacado de este Instituto. Nuestro más sentido pésame a sus familia, colegas y amigos. Descanse en paz. Instituto de Fisiología Celular Félix Recillas, Director”

“Una tristeza enorme la partida del gran Alfredo Torres Larios. Extraordinario como científico, maestro, tutor, guía y amigo. Sus enseñanzas nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Gracias por tanto, doc”, posteó en Twitter Roberto, uno de sus estudiantes.

“Una pérdida terrible e inesperada... La ciencia - en México y en el mundo - te extrañará”, “Era un excelente investigador, un gran profesor exigente y dedicado”, “Tus alumnos y colegas nos haremos cargo de difundir tu importante e intensa labor, siempre buscando el más alto nivel de calidad científica”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

De igual forma lo hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su directora, María Elena Álvarez-Buylla, quien escribió: “Muy consternada y triste por la noticia del fallecimiento del Dr. Alfredo Torres Larios, investigador del IFC de la UNAM. Fue un gran bioquímico, respetado y querido por colegas y estudiantes. Mi abrazo solidario por sus familiares y amigos”.

Por otro lado, la UNAM le solicitó a la Fiscalía de la Ciudad de México que esclarezca el caso y se deslinden responsabilidades. En este caso, no se manifestó que al académico no se le conocían enemigos, pues era una persona que no tenía problemas con nadie.





