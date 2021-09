Desfile militar del 16 de septiembre cambió de horario

En el desfile los militares portarán cubrebocas y seguirán las medidas sanitarias (Foto: Twitter)

La Presidencia de la República de México, informó que el desfile cívico militar en conmemoración de los 211 años de la Independencia, cambió de horario, por lo que ahora iniciará a las 10:00 (horario de la Ciudad de México), y no a las 11:00 como se había previsto.

Sin dar a conocer los motivos, se señaló que enviarán detalles de la nueva logística del evento, en el que estará presente el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, para su cobertura.

Durante el desfile, participarán 15,165 efectivos del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También estarán presentes 60 charros, 243 caballos y 205 binomios caninos.

Asimismo, se estima que participen militares de Francia, Marruecos, Bangladesh, Colombia, Belice, Italia, Gran Bretaña, Argelia, Honduras, Venezuela, Argentina, Costa de Marfil y Perú.

Este es el segundo desfile en pandemia (Foto: Cuartoscuro)

Durante el recorrido de las principales calles de la Ciudad de México los militares, nacionales y extranjeros, utilizarán cubrebocas y seguirán medidas de mitigación de COVID-19.

Además de la participación de los militares de a pie y 589 vehículos, habrá un espectáculo aéreo con 99 unidades, por lo que las autoridades han previsto suspender las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) de las nueve de la mañana a las dos de la tarde.

Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien dijo que la suspensión de aterrizajes y despegues fue notificada con anticipación a las aerolíneas de vuelos comerciales y oficiales a través de la NOTAM A4335/21.

Esta medida se aplica de manera coordinada entre las autoridades civiles-militares (Agencia Federal de Aviación Civil, Secretaría de la Defensa Nacional) y el Aeropuerto.

Varias medidas serán aplicadas durante el desfile (Foto: cuartoscuro)

Los aterrizajes y despegues de aeronaves en el Aeropuerto capitalino se reanudarán inmediatamente después de que concluya la exhibición aéreo militar en la Ciudad de México, detallaron.

A causa de la pandemia de COVID-19, al igual que el año pasado, no habrá público durante el desfile, no habrá acceso al Zócalo y el paso estará restringido para la ciudadanía con la finalidad de que no aumenten los casos de dicha enfermedad.

Aunque no habrá publico, la ciudadanía podrá ver el desfile completo en televisión abierta y también a través de las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con motivo de las celebraciones conmemorativas de la Independencia de México, los diversos medios de transportes de la CDMX tendrán horarios especiales para sus usuarios.

Habrá cierres a la circulación durante el desfile militar (Foto: Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó este lunes los horarios de servicio del próximo miércoles 15 y jueves 16 de septiembre. Las estaciones Allende de Línea 2 y Bellas Artes de Líneas 2 y 8 permanecerán cerradas a partir de las 19:00 horas, mientras que la estación Zócalo no estará abierta hasta nuevo aviso.

Es importante mencionar que los trenes no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en los andenes. No obstante, las alternativas para poder ingresar al primer cuadro de la ciudad son: Isabel la Católica (Línea 1), Pino Suárez (Línea 1 y 2), y San Juan de Letrán (Línea 8). El 16 de septiembre operará de 07:00 a 24:00 horas.

Metrobús

El Metrobús informó mediante un comunicado que el servició del 15 de septiembre funcionará de manera habitual, iniciando a las 04:30 horas, hasta las 24:00 horas. No obstante, para el 16 de septiembre, el servicio de los camiones será con horario de día festivo, comenzando a las 05:00 horas y terminando a las 24:00 horas.

