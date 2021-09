Silvano Aureoles interpuso una queja ante la CNDH tras los resultados electorales en Michoacán

El gobernador de Michoacán acudió a la CNDH (Foto: Twitter/ @Silvano_A)

A través de su cuenta oficial de Twitter, Silvano Aureoles dio a conocer que acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde interpuso una denuncia por los resultados de la contienda electoral del pasado 6 de junio y explicó que su denuncia también incluye la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para recibirlo durante sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

“Mi denuncia va dirigida a la presidenta María del Rosario Piedra y quiero recalcar que no es de interés particular, yo represento a 5 millones de michoacanos que viven en el estado y 4 millones más que viven en EUA, y pido que se respeten y hagan valer mis derechos”, expresó el gobernador constitucional de Michoacán y recalcó que el titular del Ejecutivo Federal debió recibirlo para “atender temas de seguridad nacional”.

Asimismo, el perredista acusó a AMLO de orquestar una “persecución política” en su contra, ya que, señaló, ha recibido amenazas y ha sido perseguido tras sus declaraciones y posicionamientos con respecto al tabasqueño. Sus mensajes estuvieron acompañados de fotografías en donde apareció a las afueras del recinto de la CNDH Héctor Fix Zamudio, sede localizada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Silvano Aureoles ha acusado al Gobierno de México y a MORENA de tener supuestos vínculos con el crimen organizado (Foto: Twitter/ @SilvanoA)

“Una vez más, el nuevo régimen demuestra que sus prácticas son las mismas que las del viejo régimen. Reitero que no descansaré y estaré en la CNDH el jueves para reunirme con la presidenta como me indicaron (...) Mi lucha por la democracia y la seguridad nacional para evitar que México se convierta en un narcoestado no va a parar”, expresó el también miembro de la Alianza Federalista.

En más de una ocasión, Aureoles Conejo ha señalado que AMLO y el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) tienen vínculos con el crimen organizado y con células dedicadas al tráfico de drogas.

Tras la visita que el presidente mexicano realizó al municipio sinaloense de Badiraguato el pasado 28 de julio, el gobernador de Michoacán apuntó que “Morena es un narcopartido y que el presidente es complaciente, omiso y permisivo con los grupos delincuenciales, que son sus consentidos y aliados”. Así que dijo, que se puede “permitir que México se convierta en un narcoestado”.

AMLO dejó en la calle a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán (Foto: Twitter / @Silvano_A)

Asimismo, luego de haberse dado a conocer los resultados de los comicios electorales, Aureoles se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo exhortó a no “abandonar a México” por el riesgo que está de convertirse en un “narcoestado”. Durante su encuentro en Washington, EEUU, el mandatario local habló sobre la estrategia nacional contra el crimen organizado de AMLO, de sus efectos en la vida política y democrática de México, así como de las supuestas irregularidades ocurridas en las elecciones intermedias.

Desde entonces, el perredista ha insistido en que hubo una elección “amañada” y ha difundido videos y mensajes en los que asegura que durante las elecciones intermedias , “se violó el derecho ciudadano a elegir”, argumentando que hubo actas manipuladas a favor de MORENA antes del inicio de la jornada.

Además, Aureoles Conejo ha denunciado que grupos armados robaron urnas y marcaron las boletas en favor de MORENA, partido creado por AMLO en 2011 como parte de su campaña electoral para competir en las elecciones federales del 2012, cuando compitió con el priista Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN) y Gabriel Quadri de la Torre, del partido Nueva Alianza.

SEGUIR LEYENDO: