“Se metieron hasta la cocina”: Loret de Mola expone cercanía del hijo de Alejandro Del Valle al gobierno de AMLO

La semana pasada fue detenido el empresario Alejandro Del Valle en el Club de Industriales de Polanco, por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le otorgó una medida cautelar de prisión preventiva justificada por su probable participación en el delito de fraude.

El periodista Carlos Loret de Mola publicó a través de su columna en El Universal algunas imágenes de las redes sociales de Carlos Del Valle, hijo del accionista de Interjet quien presumió en más de una ocasión, haber visitado Palacio Nacional.

“Los Del Valle se metieron hasta la cocina: hay fotos desde tiempos de la campaña presidencial, dentro de la famosa casa de campaña de López Obrador, en la calle de San Luis Potosí,” escribió Loret de Mola.

Tanto las visitas a Palacio Nacional como el trato especial al padre y al hijo, fueron gracias a la cercanía con Gabriel García Hernández, operador electoral y financiero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en ese entonces.

En las imágenes, Carlos del Valle aparece con Mario Delgado, Gabriel García y con el presidente de México acompañado del texto “Excelente reunión con Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México ¡gracias por su apoyo”.

Por años, García Hernández manejó el dinero y la operación electoral del mandatario mexicano, López Obrador depositó cierta confianza en él, sin embargo, fue hace dos meses que el hombre de confianza del presidente regresó al Senado con Morena.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, le dio la bienvenida a su grupo parlamentario a Gabriel García Hernández, el polémico operador del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se reincorporó luego de tres años al frente de la coordinación general para la entrega de programas sociales del gobierno federal.

Fue durante la campaña presidencial de AMLO y durante los tres años que García Hernández fungió como Coordinador Integral de Programas Integrales del Desarrollo, jefe de los superdelegados y de los “servidores de la nación” que Gabriel García llevó de la mano a los Del Valle.

“Empezaron con un call center para atraer votantes y terminaron metidos en toda suerte de negocios: las sucursales del Banco de Bienestar, los cajeros automáticos, los Centros Integradores, el desarrollo de un banco privado, Radiópolis, Interjet... Crecieron a una velocidad sólo comprobable a la de su desplome” escribió Loret de Mola.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que durante la audiencia de Alejandro Del Valle realizada el viernes 10 de septiembre de, el juez calificó de legal su aseguramiento y escuchó al representante social; en tanto, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

El empresario y socio de Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet, es señalado por un presunto fraude de USD 30 millones (600 millones de pesos), derivado del financiamiento que recibió Carlos Cabal Peniche de Crédito Real para adquirir Grupo Radiópolis, además de diversas presuntas omisiones del adeudo a diversas instancias federales.

“Se tiene como antecedente que el imputado fungió como obligado solidario, junto con otras personas, en la solicitud de un crédito firmando documentos que lo respaldaban; sin embargo, a la fecha del pago, el mismo no se cubrió y demandó la nulidad de un convenio que de no haber firmado no se hubiera otorgado, lo que originó el delito de fraude”