Quién es Gabriel García Hernández, el principal y polémico operador de AMLO que volverá al Senado

Gabriel García ha sido la mano derecha del presidente López Obrador durante varios años (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves, Gabriel García Hernández renunció al cargo de titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo del gobierno de México. De acuerdo con una entrevista a medios, el funcionario reveló que se trata de una decisión personal, pues tiene el deber de regresar a su curul en el Senado de la República.

El puesto que ostentaba García Hernández es fundamental para la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tenía a su cargo a los 32 superdelegados.

Cabe mencionar que la Coordinación de Programas fue una instancia creada en la administración actual, con base en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Según su estructura, depende directamente de la Presidencia de la República.

El puesto que ostentaba García Hernández es fundamental para la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (Foto: Magdalena Montiel / Cuartoscuro)

En esta línea, también se crearon las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, entidades que “tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral; funciones de atención ciudadana; la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, indica el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En la elección de 2018, Gabriel García ganó un curul en la Cámara Alta con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, en el mes de noviembre de ese mismo año, el político solicitó una licencia para convertirse en la mano derecha del mandatario.

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Durante el periodo de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, fungió como director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la capital del país entre el 2000 y 2006.

Durante el periodo de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, fungió como director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la capital del país (Foto: Presidencia / Cuartoscuro)

Leal al tabasqueño, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil dedicada a recibir donativos para la campaña presidencial de 2006. También formó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.

Posteriormente, se desempeñó como secretario nacional y del consejo Nacional de Morena; así como coordinador técnico de la Defensa del Voto en la campaña para ocupar la Presidencia de México en 2012.

García Hernández también fue el encargado de gestionar el fideicomiso “Por los demás”, el cual tenía el objetivo de dar ayudar a los damnificados del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Este vehículo financiero logró acumular 78.8 millones de pesos.

Partidos políticos de la oposición denunciaron un presunto uso electoral del fideicomiso, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos.

El senador Ricardo Monreal reconoció la trayectoria de Gabriel García y destacó su “gran experiencia, inteligencia y vocación social” (Foto: Cuartoscuro)

Así pues, luego de casi tres años al frente de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, el polémico funcionario regresará al Senado. “Es personal (la decisión) y habrá una explicación. El senador suplente que está ahora, Alejandro Peña, se va a participar en Morena, entonces como es el suplente no podemos dejar un espacio en el Senado de la República y regresamos”, explicó.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, reconoció la trayectoria de Gabriel García y destacó su “gran experiencia, inteligencia y vocación social”.

“El senador Gabriel García Hernández a lo largo de su actividad pública ha demostrado ser un profesionista de gran experiencia, inteligencia y vocación social. Le damos la bienvenida al grupo parlamentario cuando desee incorporarse; siempre será de mucha utilidad para la República”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

