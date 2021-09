El poder detrás de la toma de protesta de David Monreal en Zacatecas

Los principales de Morena acudieron a la ceremonia de David Monreal (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

La tarde de este domingo 12 de septiembre trascendió que David Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal, rindió protesta como gobernador constitucional de Zacatecas, con lo cual varios militantes importantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dieron cita en la ceremonia de la toma de protesta y las redes sociales se inundaron de celebración por parte del partido del presidente.

El nuevo gobernador morenista difundió su fotografía rindiendo protesta como el nuevo titular del ejecutivo local y adjuntó un mensaje en el que reafirmó su compromiso como mandatario y remarcó su promoción de la llamada 4T en la entidad.

“Hoy ha sido un día histórico para Zacatecas; ha comenzado la nueva gobernanza y con ello se dará paso a una clase política renovada cuyo único objetivo será trabajar por el bien de las y los zacatecanos. ¡Lo mejor de esta tierra eres tú!”

Dos de los posibles sucesores de AMLO se sentaron a desayunar en Zacatecas (Foto: Twitter / @m_ebrard)

No obstante, las manifestaciones de poder entre miembros de Morena no se hizo esperar. Por un lado, se destacó el desayuno entre Ricardo Monreal, líder de la bancada del partido en el Senado de la República, con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por un lado, el canciller mexicano publicó en su cuenta oficial de Twitter que tuvo “el gran gusto de desayunar con el senador Ricardo Monreal, compañero de muchas batallas en favor de la 4T, en Zacatecas”. Mientras que el senador explicó que la presencia de Ebrard Casaubón se debe a que el presidente no pudo acudir, por lo que solicitó al secretario atender el evento.

“En la toma de protesta del nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, coincidí con el canciller Marcelo Ebrard, quien asistió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido”

Asimismo, el legislador federal celebró el cargo al que su hermano llegó gracias al sufragio de la ciudadanía en Zacatecas: “David Monreal tomó posesión como gobernador de Zacatecas; luego de dos intentos, la tercera fue la vencida. El estado está en quiebra, pero David sabrá enfrentar la adversidad. Que el Creador lo ilumine. El trabajo todo lo vence”.

David Monreal rindió protesta como nuevo gobernador de Zacatecas (Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Como si no fuera suficiente, al lugar arribaron Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente del Senado de la República; Olga Sánchez Cordero, actual presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta y ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados federal; y Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Todos celebraron la consolidación del avance de la administración obradorista en Zacatecas y realizaron estimaciones positivas en el futuro del estado.

“Toma de protesta de David Monreal en Zacatecas, inicia un nuevo gobierno de la transformación en el estado. Hay mucho trabajo que hacer por las y los ciudadanos. ¡Muchas felicidades!”, escribió Delgado Carrillo.

“Felicito al Gobernador David Monreal por asumir el día de hoy el gobierno constitucional de Zacatecas. Me consta que será un gobernador que estará del lado de la gente, con sensibilidad social y un liderazgo transformador. Inicia el camino hacia un nuevo destino ¡felicidades!”, agregó Eduardo Ramírez.

David Monreal resultó victorioso en el proceso electoral del 6 de junio (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que Sánchez Cordero y Mier Velazco fueron más institucionales respecto a su celebración y señalaron que se esperan “buenos tiempos” para Zacatecas.

“Gracias, senadora, por haberme acompañado en este día histórico para Zacatecas. Habremos de sumar esfuerzos para consolidar la Cuarta Transformación”, escribió David Monreal en agradecimiento a la ex titular de la Segob.

De entre todos los encuentros, el que más acaparó la óptica mediática fue el de Marcelo Ebrard con Ricardo Monreal, pues ambos, junto con Claudia Sheinbaum, se perfilan como los posibles sucesores de AMLO en Palacio Nacional, por lo que demostrar un ambiente fraterno propicia una imagen de estabilidad al interior de Morena, quien definirá al candidato presidencial de la administración siguiente hasta el 2023.

