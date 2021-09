“Fue un éxito la reunión”: AMLO agradeció a EEUU promover el desarrollo de Centroamérica para frenar migración

Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que aunque desconoce los detalles de los resultados de la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos realizada el jueves en Washington, sabe que “había sido un éxito”.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que una vez que regresen el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía (SE), Tatiana Clouthier, y los demás funcionarios mexicanos que participaron en la reunión, los invitará a la mañanera para que informen a detalle sobre los resultados.

“Todavía no tengo un informe detallado de los resultados de la reunión. Nada más me informaron que habían salido muy bien las cosa, que había sido un éxito la reunión, pero no tengo más elementos.. vamos a informar una vez que regrese Marcelo, Tatiana, los representantes de Hacienda”, dijo.

El mandatario agradeció la postura de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien aseguró que su país promoverá el desarrollo y el empleo en Centroamérica como una estrategia para controlar la migración.

Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores vía Reuters

“Lo reconocemos y lo agradecemos, esa es la mejor manera, atendiendo las causas, la gente no sale de sus pueblos, o abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad y si hay bienestar en sus comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias y no emigra.. entonces hay que atender eso, que no se ha hecho”, puntualizó.

“Es decir nunca, siempre es lo coercitivo, detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia que es lo que tenemos que buscar, primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europea, pero es unión de toda América. Tenemos que unirnos y esto significa no solo crecimiento económico, significa bienestar”, sentenció.

Información en desarrollo…