“De ninguna manera debe convertirse el aborto en un derecho”: PAN

PAN se manifestó contra la decisión de la SCJN en materia de "vida desde la concepción" (Foto: PAN / EFE)

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de señalar como inconstitucional la equiparación de “vida desde la concepción” con la de un ser humano.

Este jueves 9 de septiembre, a través de un comunicado oficial, el partido cuyo líder en el Senado trajo a Vox para firmar la Carta Madrid expuso que “el hecho de no criminalizar a las mujeres que abortan no significa que no se cometa un acto reprobable que atenta contra la dignidad humana”.

En este sentido, el blanquiazul coincidió en que las mujeres embarazadas merecen protección, defensa, acompañamiento y apoyo del Estado; sin embargo, marcó una clara diferencia respecto a ciertos preceptos recientemente aprobados en la SCJN en materia de salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes.

Integrantes de la sociedad civil católica rezan por la vida y en contra del aborto al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

En cuanto a la criminalización de las mujeres, el PAN aseguró que esa medida no es la solución, por lo que el partido, en aras de continuar con su agenda política, aseveró que revisará “todas las posibilidades para salvaguardar el valor de la vida de todas las personas”.

“La descriminalización consiste en no meter a la cárcel a la mujer que ha abortado, pero de ninguna manera debe convertir(se) el aborto en un derecho”

Respecto al quehacer de la discusión entre juristas que se dio en la Sala Superior de la SCJN, el blanquiazul reprobó que los versados en derecho no compartieran el punto de vista de las y los militantes de Acción Nacional, el cual defiende al producto de la unión de un espermatozoide con un óvulo, ya sea en embrión, zigoto o feto.

La vanguardia feminista en México ha exigido reiteradamente a las autoridades que se despenalice el aborto (Foto: AP / Rebecca Blackwell)

“Lamentamos profundamente que en las discusiones que tuvieron los Ministros de la Corte no se diera ninguna importancia a la vida del ser humano por nacer”, se lee en el comunicado. Asimismo, hicieron una referencia a la supuesta inconstitucionalidad de no reconocer el producto como un ser humano.

A fin de tener una “sociedad más humana, fraterna y donde se respeten los derechos de todos”, el partido que dirige Marko Cortés aseguró que continuará revisando todas las posibilidades para que la corte acepte sus conceptos de vida.

“El derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”

Y es que la SCDJN determinó este jueves que reconocer “la vida humana desde la concepción” es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que ninguna constitución local puede contravenir esta decisión y el castigo contra mujeres por este supuesto ilícito no es procedente.

Un grupo de manifestantes religiosos, rezan en las afueras de la Suprema Corte de Justicia (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

“Todo nuestro sistema legal, con sus obligaciones y derechos, está atado al concepto de ‘persona’ y este concepto siempre presupone de un ser humano nacido. Esto demuestra que aseverar que el embrión o feto son personas, implica adoptar una aproximación extremadamente inarticulada con el resto del mundo jurídico”, argumentó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte.

Aunado a esto, el ministro Luis María Aguilar Morales refirió desde el lunes que “la mujer puede disponer libremente de sí misma y puede construir su historia de vida y destino de manera autónoma y libre de imposiciones o transgresiones”.

Por lo que ejercer acción contraria a estos preceptos, se caería perpetuar esquemas transgresores a la dignidad y autonomía personal de mujeres y personas gestantes, pues quedaría implícito que sus derechos “pueden modularse y restringirse en función de supuestos, basados en un constructo social que, antes que personas independientes, las configura sólo como instrumento de procreación”.

