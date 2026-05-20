Si hubo uso de recursos públicos para impedir manifestación en Chihuahua, debe investigarlo las autoridades, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 20 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que si existió un uso indebido de recursos públicos para impedir manifestación en Chihuahua debe ser investigado.

“Le tocaría a instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos o no. El asunto aquí es la libertad de manifestación, quién la ejerce y cómo se ejerce; y que cada quien tome su propia opinión”, aseguró la mandataria mexicana.

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Agregó que no es aceptable que los funcionarios que hablan sobre libertad como parte de su consigna política frenen el derecho de protesta. “Es inconsistencia”, señaló.

Asimismo, declaró que todas las manifestaciones son validas siempre y cuando sean pacíficas. La jefa de Estado puso el ejemplo de las diversas marchas que constantemente se congregan en la Ciudad de México, sin una restricción de por medio.

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“El asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia y consistencia. Todos pueden ver en redes sociales lo que ocurrió con esa manifestación. Si vas hablar de libertad se consecuente y habla de libertad; si vas hablar de libertad de expresión, se consecuente y ejerce la libertad de expresión”, indicó.

Por último, manifestó que se debe analizar esta situación más allá del financiamiento, ya que bajo su administración existe una democracia que no está vinculada solo con palabras. Esta soberanía se practica desde la ciudadanía y se impulsa por medio del poder.

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