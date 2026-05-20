Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Rolando Sinforoso Rosas fue alcalde de Soconusco. (X @ValeriaMarcial)

Rolando Sinforoso Rosas, ex alcalde del municipio de Soconusco, Veracruz, fue atacado a balazos el pasado martes por un grupo de hombres armados cuando salía de una reunión. Una mujer, presuntamente ligada al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), murió en el ataque.

Reportes señalan que el grupo armado alcanzó al ex emecista y presunto operador del líder camaral morenista Esteban Bautista en la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan, a la altura de la comunidad de Comején.

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Rolando Sinforoso Rosas, empresario mueblero, y quien se distanció de la política tras concluir su gestión como alcalde, fue emboscado por los sujetos armados luego de terminar una reunión.

En el ataque, Rolando resultó gravemente herido. Cabe destacar que él es hermano de Cristóbal Sinforoso Rosas, quien actualmente se desempeña como presidente municipal de Soconusco, y con quien, según Luis Carbonell de la Hoz, dirigente estatal de MC, sostenía una fuerte rivalidad. Una mujer murió en el ataque.

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Ella fue identificada como Yolanda Ventura Martínez, ex delegada del Fraccionamiento Santa Cruz, de Soconusco, durante el tritenio 2018-2021, encabezado por Rolando Sinforoso Rosas, según el reporte.

El ex político fue llevado a una clínica particular, donde su estado de salud se reportó como crítico. (X @ELPINERO)

El ex alcalde y hermano del actual presidente municipal de Soconusco fue llevado a una clínica particular ubicada en Acayucan, ya que sus heridas ponían en riesgo su vida.

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De acuerdo con el parte médico, el estado de salud del empresario y ex político es considerado como crítico.

Atacan a balazos a exalcalde de Ixtaczoquitlán, Veracruz

Apenas el pasado mes de febrero se registró un hecho similar, cuando Nahúm Álvarez Pellico, exalcalde de Ixtaczoquitlán, Veracruz, fue atacado a tiros.

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Los hechos ocurrieron el 28 de febrero cuando Álvarez Pellico se encontraba a bordo de su vehículo, en calles de la colonia San José, del municipio de Fortín de las Flores, cuando se encontraba circulando en su camioneta tras salir de una reunión.

El político morenista fue interceptado por un grupo de sujetos armados que se encontraban en una camioneta, y quienes, tras darle alcance a Álvarez Pellico, comenzaron a dispararle.

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Nahúm Álvarez Pellico fue atacado a tiros el pasado mes de febrero. Foto: Facebook / Nahúm Álvarez Pellico

Tras el ataque, se dio a conocer que el político se encontraba bien y fuera de peligro. “Quiero informarles que me encuentro bien y fuera de peligro. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad, los mensajes de apoyo y la preocupación de amigas, amigos y ciudadanos que han estado pendientes de mi estado de salud”, detalló.