“Hay situaciones que me frustran”: Nath Campos se desmoronó y reveló por qué no ha compartido nada desde que denunció a Rix

Nath Campos compartió entre lágrimas que es humana y que su proceso de denuncia ha conllevado días buenos y días malos

La influencer Nath Campos rompió en llanto y reveló las razones por las cuales se ha mantenido alejada de su canal de Youtube, pues no ha subido ningún otro video desde que acusó de abuso sexual al también youtuber Rix.

“La razón por la que no he vuelto a subir videos es porque no me siento con la fuerza emocional para hacer nada de ese estilo en estos momentos”, dijo la artista musical a través de historias de Instagram en su cuenta personal.

El canal de Youtube, que lleva su nombre, cuenta con más de 2 millones de suscriptores y tiene más de 200 videos que la artista ha subido a lo largo de cuatro años. La última publicación es el video titulado “Mi historia de abuso”, en donde Nath narró el desagradable evento que vivió con el también influencer Ricardo ‘N’, fechado de hace dos meses.

“Soy humana y que mis días no son 100% luz ni cien por ciento oscuridad, pero que tengo ambas”, compartió a sus seguidores, pues su trabajo no sólo se reduce a realizar blogs, sino que también se encuentra muy activa en sus redes sociales como Instagram y Twitter, donde suele compartir su día a día.

Video:

Desde que se publicó la denuncia, Nath Campos ha compartido también lo duro que ha sido el proceso de vivir un proceso legal de esa índole. “Siento que he tratado de avanzar con mi vida, de subir otro tipo de cosas, de estar ya del otro lado. Pero creo que sería muy hipócrita de mi parte no enseñarles también estos días en los que no me siento del todo bien”, comentó entre lágrimas.

“Hay comentarios que me pesan, hay situaciones que me frustran”, afirmó, pues a lo largo de estos meses se han presentado diversos hechos como rumores y afirmaciones que, aunque no son ciertos, han obligado a la influencer a hacer frente y dar la cara en una situación de vulnerabilidad.

A pesar de que no ha sido sencillo, Campos ha dejado en claro que se siente apoyada y acompañada. “No ha sido fácil y emocionalmente hablando ha sido muy pesado pero pues que ahí voy, lo estoy intentando”, recalcó para sus followers.

Desde el 22 de enero, que la creadora de contenido hizo pública su denuncia contra Ricardo ‘N’, también conocido como ‘Rix’, Nath ha recibido el apoyo de su familia, amigos y seguidores y ha atravesado situaciones muy complicadas.

El día de la denuncia, el mismo ‘Rix’ comentó en sus redes que no recordaba haber abusado de Nath y aseguró que nunca haría nada contra la voluntad de nadie.

A pesar de todo, el proceso legal continuó y un mes después de haber publicado el video, Ricardo ‘N’ fue detenido y vinculado a proceso por el delito de tentativa de violación.

Debido al escándalo, Nath Campos, hija del compositor Kiko Campos, ha sido acusada de incluso haber monetizado con su situación, pues un comunicador afirmó que la artista solicitaba un precio muy elevado para otorgar entrevistas.

Historias de instagram de Nath Campos

A los rumores de su supuesto cobro Nath los tildó de “absurdos”, pues aclaró que la razón por la cual no otorgaba entrevistas es porque no quería exponerse emocionalmente a razón de las preguntas que podrían llegar a realizarle.

También se intentó deslegitimar públicamente su denuncia al cuestionarla sobre los rumores de que su hermano, Pablo Campos, había acosado sexualmente a una menor de edad.

Con el objetivo de detener los ataques hacia su hermana y hacia su propia familia, Pablo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDM) para determinar si la situación ameritaba catalogarse como un delito.

