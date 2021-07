El lado oscuro de los influencers: quiénes son los youtubers acusados de abuso sexual y otras polémicas

Tras la detención de Hoffman, Internet pone en entredicho la palabra de los influencers. Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Internet se ha vuelto uno de los espacios predilectos para el nacimiento de estrellas web, con el paso de los años una terminología los ha definido por excelencia: los famosos influencers. En su mayoría, solo se dedican a hacer contenidos de entretenimiento, su logro, como es bien sabido, ya es que es parte de su fórmula de éxito, es acumular seguidores al punto en que su imagen sea tan conocida que llegue a ser marca.

No obstante, algunos aprovechan el nivel de su presencia para lo deleznable, incluso llegan agredir, acosar y, haciendo gala de su popularidad, utilizan sus medios para sobajar a otros.

Ahora es usual que el mundo de los famosos de Internet esté plagado de trapos oscuros. Se acumulan al momento denuncias e incluso las autoridades interceden después de que los abusos de los denominados influencers se salen de control, como en el caso más reciente y controversial de la youtuber Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop.

Redes sociales se han llenado de un sinnúmero de comentarios en contra de la influencer, que es acusada de distribución de pornografía infantil. Una voz, la más importante en el caso, se ha pronunciado al respecto, la de Ainara Suárez, quien fue víctima de vejaciones y de la también actriz e influencer.

Ainara Suárez no descansará hasta obtener justicias (Instagram)

En redes sociales, Suárez ha constatado que está feliz de esta primera resolución judicial, pues ella sabe, y como lo han adelantado sus abogados, apenas es el inicio de una serie de largos litigios en contra de YosStop y de sus agresores.

Sin embargo, crueles comentarios han aparecido sobre la polémica con la youtuber. Algunos cuestionan a Ainara sobre la veracidad de lo que sufrió, otros opinan que quiere sus “cinco minutos de fama”

Lo que registran las redes, sin lugar a dudas, es una serie de contestaciones infundadas a la joven que ahora busca justicia. En stories de Instagram, Suárez levantó la voz y explicó que no tiene control del caso, ni de cómo procede la Fiscalía de la Ciudad de México, que giró orden de aprehensión en contra de Hoffman.

Ainara Suárez / Instagram

“¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrestan a las personas? ¿O a quién arrestan? Bro, si fuera por mí, mis violadores estarían en la cárcel desde hace años”, dijo Ainara tras crueles comentarios en plataformas digitales.

Otro caso de abuso de los influencers, aunque este no ha llegado a mayores repercusiones, es de la modelo y actriz, Bárbara de Regil. Ella no hay pisado cárcel como Hoffman, pero usuarios en redes piden un castigo ejemplar para ella después de destaparse que durante semanas, acosó a un nutriólogo que reveló que los productos que ella vende eran de nula calidad nutricional.

Siendo que Regil es modelo, su imagen se ha prestado para marcas de proteínas. Tras destapar lo que vendía, Aries Terrón vivió semanas de pesadilla. Ello, cortesía de acoso de la intérprete de Rosario Tijeras.

En un video que Aries subió a su canal de YouTube en mayo, reseñó la proteína Loving It de Regil. En la publicación comentó que solo eran observaciones para que Bárbara mejorara su producto, en ningún momento de su explicación hay ataques del especialista a la famosa.

Foto: Instagram @barbaraderegil

El especialista indicó que gracias a las pruebas se pudo confirmar un proceso poco fidedigno en la creación del producto, el aminospanking, que es la introducción de aminoácidos para reducir costos de producción.

Después de su reseña, desde su cuenta de Facebook, que aparentemente fue eliminada, Aries escribió un mensaje para comunicar a sus seguidores que sus redes sociales estaban bajo ataque por la Influencer y que se verían afectadas en las próximas horas. Situación que causó indignación entre los internautas.

“Por motivos totalmente ajenos a mí y de causa mayor, esta página será eliminada en una horas. Es una situación muy desagradable por cierta persona que está resentida conmigo por exponer el fraude de su proteína y parece que no puede superar el tema”, escribió el profesional de la salud.

(Foto: Instagram de Nath Campos)

Otro caso fue el de Nath Campos, hija del músico Kiko Campos, que rompió el silencio desde su cuenta de YouTube, donde expuso el abuso que sufrió hace unos años de manos del youtuber Rix, después de que consumió demasiado alcohol en una reunión con amigos.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

Denotó que durante el asalto sexual ella no podía mover los brazos, ni las piernas y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.

