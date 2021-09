“La población está expuesta a la inoperancia”: Ignacio Morales Lechuga arremetió contra AMLO por la desaparición del FONDEN

Ignacio Morales Lechuga se manifestó en contra de AMLO por desaparición del FONDEN (Foto: Facebook/Raúl López // Cuartoscuro)

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ignacio Morales Lechuga arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), luego de las recientes inundaciones que han afectado diversas zonas del territorio nacional debido a las intensas lluvias, cuyo saldo ha sido ya de varios muertos.

El ex embajador de México en Francia durante el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari, señaló lo siguiente: “Las inundaciones no paran en el país y tenemos un presidente que se niega a darse cuenta de lo delicado que es no tener FONDEN. La población está expuesta a los fenómenos naturales y a la inoperancia de un gobierno centralizado”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para criticar al tabasqueño por los fenómenos hidrológicos que han tenido lugar en varias entidades federativas. “Gente sufriendo y el señor en total parálisis, sin viajar a las zonas de desastre”, “Primero las obras faraónicas de López y, si sobra, ayudará después a los damnificados” y “La estructura mental del presidente impide que obre en beneficio de nadie que no sea él mismo”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de Morales.

El ex embajador mexicano criticó la desaparición del fideicomiso (Foto: Twitter/@irmoralesl)

Por su parte, Javier Lozano también se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en donde compartió un video de los pacientes afectados por la inundación en Tula, Hidalgo; cuyo saldo fue de 17 fallecidos. De acuerdo con declaraciones de Omar Fayad, gobernador constitucional de Hidalgo, 15 personas perdieron la vida a causa de que necesitaban ventilador dentro del área COVID-19, cuyo funcionamiento se vio interrumpido debido a que la planta eléctrica del Hospital General Zona 5 también se inundó durante el siniestro.

“Y estos malditos irresponsables desaparecieron en FONDEN. “Es de que había corrupción”. No tienen madr*”, escribió Lozano, quien recientemente se quejó del “excesivo” protagonismo de la panista Xóchitl Gálvez al arrebatarle la palabra a Julen Rementería para calificar a Hugo López-Gatell como “un pend*jo” tras sus declaraciones sobre los menores que se han amparado para recibir la vacuna contra la enfermedad del coronavirus.

¿Por qué desapareció el FONDEN?

El FONDEN fue un fideicomiso creado por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996 para ayudar a las poblaciones afectadas por fenómenos naturales. Este instrumento financiero, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, servía para tener recursos inmediatos para la reparación de infraestructura y bienes de las personas afectadas por desastres naturales.

Estos recursos eran manejados por el gobierno federal a través de la SHCP. Para acceder a ellos, cada estado tenía la responsabilidad de emitir una declaratoria de desastre en menos de 72 horas después del suceso y el gobierno federal era el encargado de entregarlos, en especie o en efectivo.

Tras la severa inundación en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5, personal del IMSS y cuerpos de rescate salvaguardan la vida de pacientes, sus familiares y personal. (Foto: Twitter/IMSS_HGO)

Sin embargo, el presidente AMLO propuso la desaparición del FONDEN, así como todos los fideicomisos, al asegurar que eran “la caja chica” de los regímenes corruptos. Argumentó que el dinero sería destinado a atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

“¿Por qué vamos a desaparecerlo? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica; bueno, ni tan chica para funcionarios que compraban de todo son licitar. Miles de millones de pesos en catres, láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos, hay gente que vivía de venderle a Gobernación, que hacían buenos negocios”, expresó el ejecutivo durante su conferencia matutina del 7 de octubre del 2020.

