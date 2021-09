Cómo son las unidades eléctricas del Metrobús que ya circulan en CDMX

(Foto: CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México destacó los 10 primeros autobuses articulados 100% eléctricos que esta semana comenzaron a recorrer la Línea 3 del Metrobús, que va de Tenayuca al Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Además, resaltó la flotilla de 500 trolebuses eléctricos que circulan desde el año previo por las calles de la metrópoli.

“Un autobús eléctrico o trolebús eléctrico tiene la gran virtud de no emitir emisiones contaminantes al medio ambiente. Si la generación eléctrica se genera a partir de combustibles no fósiles o, por lo menos en una combinación en donde no todo es petróleo o gas natural o carbón, sino que tenga un componente renovable, más limpia, pues entonces también disminuyen las emisiones de gases de invernadero que provocan el cambio climático”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de una videocápsula difundida en redes sociales.

A finales de agosto, las autoridades capitales dieron a conocer que actualmente circulan 200 unidades antiguas en la capital mexicana, pero estiman adquirir 300 metrobuses eléctricos más para reemplazar los anteriores.

“La electromovilidad en las ciudades, pues es uno de los objetivos de largo plazo de muchas ciudades del mundo. Nosotros en pocos años seremos la ciudad de América Latina que más haya invertido en electromovilidad”, agregó la alcaldesa en el audiovisual.

Las nuevas unidades garantizan un viaje más cómodo para las y los usuarios, así como para los operadores, pues además de que no emiten ningún tipo de gas porque no queman combustible, no generan ruido ni tienen vibraciones al avanzar.

Cada uno cuenta con una longitud de 18 metros y tiene una capacidad para trasladar hasta 160 pasajeros; los autobuses se cargan durante las noches “como si fueran un teléfono celular”, por3.5 horas, que les permite recorrer hasta 330 kilómetros de manera autónoma.

Además de los beneficios ambientales, también hay económicos, ya que el costo de mantenimiento disminuirá en un 30% y la vida útil de estas unidades se extenderá un 50%.

Además de contar con las mismas funciones que una unidad de diésel como altavoces para anunciar las paradas y pantallas, también tiene puertos USB, y las puertas ya son retráctiles, es decir, se deslizan a los lados, debido a las múltiples quejas de los usuarios que denunciaron que las puertas los golpeaban.

“¡Adiós a los portazos! Creemos que es de las cosas más emocionantes para los usuarios, ya que nos lo han dicho. Estas puertas se abren desde afuera y eso nos permite dos cosas: primero, que tenemos más área disponible para estar en los autobuses, pero lo más importante es que todos eso golpes que estaban recibiendo nuestros usuarios ya no van a ser un problema”, explicó el Director General de Metrobús de la CDMX, Roberto Capuano, en un video difundido a través de sus redes sociales.

Un transporte similar a este es el trolebús elevado, mismo que se inaugurará en noviembre de este 2021, según autoridades locales. Es así que Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México estrenará un sistema de transporte sobre Eje 8 sur.

Se trata del Trolebús Elevado, que tendrá 10 paradas (ocho estaciones y dos terminales):

- Constitución de 1917 - Terminal

- Deportivo Santa Cruz

- Santa Cruz Meyehualco

- DIF Iztapalapa

- CECyT 7

- Las Minas

- Plaza Ermita

- Las Torres

- Penitenciaria

- UACM Casa Libertad - Terminal

