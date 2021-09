Margarita Zavala participó en Encuentro de Líderes Católicos durante viaje a España

Margarita Zavala viajó a España con Felipe Calderón (Foto: Twitter/@Mzavalagc)

El pasado viernes, la diputada federal Margarita Zavala y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, fueron captados en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez de España a pesar de que la LXV Legislatura del Congreso tenía poco de haber iniciado.

La imagen causó revuelo, pues de manera institucional la militante del Partido Acción Nacional (PAN) no dio a conocer el motivo de este viaje, o si tenía que ver con algún encuentro político.

Sin embargo, este sábado compartió en redes sociales un mensaje en el que aseguró que la razón de su vuelo internacional, acompañado de su pareja, fue para participar en un Encuentro Internacional de Líderes Católicos.

“Participo junto a representantes de distintas ideologías en el II Encuentro Internacional de líderes católicos con responsabilidades políticas. En la imagen: plenaria sobre la importancia de la cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos”, escribió en su página oficial de Twitter.

Su publicación estuvo acompañada de una imagen donde se le observa en el patio central de algún recinto que tiene las banderas de España, la Unión Europea y la Iglesia Católica. Se encuentra frente a una treintena de personas a quienes les comparte su discurso.

La diputada federal se reunió con líderes católicos (Foto: Twitter/@Mzavalagc)

Entre la multitud no se logra observar a Felipe Calderón, quien la acompañó hasta el país ibérico. Hasta el momento no ha compartido información sobre su papel en este viaje, sólo se limitó a compartir el post realizado por su esposa al medio día de este 4 de septiembre.

En la fotografía capturada por algún pasajero en el aeropuerto español, Zavala y Calderón están acompañados de una mujer que no ha sido identificada y tampoco se sabe su participación con ellos.

Dicho encuentro con líderes católicos se da unos días después de que senadores del PAN se reunieron con Santiago Abascal, presidente del partido español VOX caracterizado por su postura de ultraderecha.

La reunión, realizada en el Senado de la República, fue para firmar un documento conocido como “Carta de Madrid”, el cual tiene como objetivo, según sus firmantes, frenar el comunismo que recorre toda América Latina.

Aunque muchos de ellos se dijeron orgullosos de su accionar, muchos militantes y ex panistas se posicionaron en contra y evidenciaron la enorme ruptura que hay dentro del partido blanquiazul desde hace algunos años.

Zavala y Calderón fueron captados en el aeropuerto de España (Foto: Twitter/@FerMG33_)

Entre los mensajes en contra estuvo el de Calderón Hinojosa, quien recordó su salida de esta fuerza política tras tener conflictos ideológicos con integrantes, aunque regresó para hacer en coalición para que apoyaran a su esposa, pero sin anunciar su reincorporación formalmente.

“La dirigencia del PAN hace un buen rato está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”, escribió el ex presidente de México.

Tan fuerte fue el impacto negativo de este encuentro que el propio PAN se deslindó de sus legisladores y lamentó las interpretaciones otorgadas, pues no hubo ningún acuerdo político entre VOX y Acción Nacional.

“Acción Nacional defiende esos principios también en el ámbito internacional. En España nuestro socio institucional es el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro (IDC). La reunión que sostuvieron algunos senadores del PAN con representantes de otro partido fue a título personal, en uso de su libertad”, aseguró.

