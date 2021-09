Margarita Zavala y Felipe Calderón fueron captados en España

Hasta el momento ninguno de los políticos mexicanos han dado alguna declaración de su aparición en el aeropuerto de España (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente ha circulado a través de redes sociales una fotografía de Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón, ex presidente panista de México (2006-2012), en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez de España

La imagen de la pareja generó controversia pues cibernautas señalaron que apenas hace unos días Zavala Gómez del Campo asumió su cargo como diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura del Congreso.

Hasta el momento, ninguno ha dado una postura al respecto.

Por otra parte, el ex mandatario escribió a través de su cuenta personal de Twitter una crítica hacia el PAN por la reunión de varios legisladores con Santiago Abascal, líder de VOX, partido de ultraderecha de España.

Zavala y Calderón fueron vistos en el aeropuerto de España (Foto: Twitter/@FerMG33_)

Y es que recordó su salida del partido tras tener conflictos ideológicos con integrantes, aunque regresó para hacer en coalición para que apoyaran a su esposa, pero sin anunciar su reincorporación formalmente.

“La dirigencia del PAN hace un buen rato está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”, escribió el ex presidente de México.

El pasado miércoles 1 de septiembre dio inicio formalmente la LXV Legislatura, misma que acompañará la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calderón lamentó la reunión entre el Pan y VOX (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La agenda de dicho día giró en torno a dos temáticas. La primera fue la declaratoria de inicio de la legislatura que terminará en 2024 y la segunda fue la recepción del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, mismas que se llevaron a cabo de manera puntual y formal, donde cada bancada representada en el Congreso de la Unión se expresó libremente.

Al iniciar la sesión, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ordenó que la comisión correspondiente recibiera el Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para que esto se materializara, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), entregó el texto del jefe del ejecutivo federal, dando cumplimiento al Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en la que se estipula el procedimiento de entrega y recepción del Informe de Gobierno.

Durante la madrugada del pasado jueves 2 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Zavala estuvo en contra de la Ley en Juicio Político y Declaración de Procedencia (Foto: Infobae)

Con una votación cerrada que terminó con 273 a favor, 220 en contra y cero abstenciones, los nuevos diputados derogaron la anterior Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Margarita Zavala mencionó que esta decisión tenía de trasfondo una “aglutinación del poder”.

“Qué pena, qué obsesión. El partido-gobierno aprueba sin reflexión alguna una ley que no conocen; terminará en una ley mediocre que favorece la discrecionalidad absoluta, la aglutinación del poder, confunde responsabilidad civil con la penal y se coloca fuera del debido proceso”, escribió la diputada a través de su cuenta de Twitter.

Esta ley, que se consideró de urgente y obvia resolución, busca “regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político”.

