Quiénes son los senadores del PAN que se reunieron con el partido VOX

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

El jueves pasado algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron una reunión con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha, VOX. Ahí firmaron la “Carta de Madrid”, la cual explica que detendrá el supuesto avance del comunismo en el continente americano.

El encuentro fue encabezado por Julen Rementería del Puerto, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, quien aseguró que a pesar de firmar un documento de tal magnitud, no se trata de ninguna alianza.

“Categóricamente no es, no se trata, no es ninguna intención, y tampoco puede hacerse desde el grupo parlamentario, (...) de ningún tipo de alianza con alguna organización política de ninguna parte del mundo”, declaró.

Información en desarrollo