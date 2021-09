Profesora que se burló del único alumno que regresó a clases en Durango causó indignación

(Foto: Twitter/@rosaliliatorrs)

Una maestra de preescolar del estado de Durango ha causado indignación y polémica tras haber hecho una publicación en la que se burla de su único alumno que regresó a clases presenciales.

A partir del 30 de agosto los estudiantes pudieron volver a las aulas de forma voluntaria para tomar clases presencialmente, sin embargo, en el Jardín de Niños “Arquímedes”, en el poblado de El Naya, solamente un pequeño volvió.

Debido a que solo un niño regresó, la profesora compartió en sus estados de WhatsApp un meme y una selfie de ella con el menor al fondo, lo que fue considerado como una burla.

El meme con la leyenda “Feliz regreso a clases les desea Hernández funerales”, fue publicado después de la selfie de la profesora, los cuales fueron vistos por un supuesto familiar del menor quien expuso la situación.

“Dónde está la ética profesional de esta maestra al exponer a un menor de edad con estas acciones, es indignante la imagen que subió, se supone que las maestras le tienen amor a su profesión, con sus acciones demuestra todo lo contrario. El niño no tiene acceso a internet y por eso tiene que asistir. Ella no sabe el esfuerzo que mi abuelita hace por mandarlo”, dijo desde Facebook.

A ello sumó los screenshots de las historias de la profesora así como un mensaje que mandó a la mamá del menor para pedirle que asistiera diariamente con “su trapito y cloro” a desinfectar el aula.

“Hola. Buenas tardes, para pedirle de favor a la mamá del único niño que asiste a clases, a partir de mañana tendría que pasar a limpiar y desinfectar el salón todos los días, tendría que llevar su trapito y cloro para poder hacer la limpieza en el salón, solamente le tocaría a usted, señora todos los días, ya que es el único niño que asiste e manera presencial”, solicitó.

Como era de esperar, los usuarios de redes sociales comenzaron a quejarse de la actitud de la profesora, haciendo viral el caso para que las autoridades tomen acción.

“Me parece lamentable qué una Maestra/o hagan esto hoy en la Ciudad de Durango nuevamente se da un caso de burla hacía un alumno ya se había reportado otro caso anteriormente de una maestra evidenciando y regañando a una alumna en una universidad”, dijo un usuario.

“Qué sanción van a darle a la Maestra que se burló de su único alumno en Durango? No puede quedar ahí, el niño no tenía conexión a Internet, la Maestra no debe burlarse de sus alumno”, fue otro de los comentarios.

Aunque no se sabe si de verdad el alumno comenzó a asistir presencialmente por falta de internet, los padres y menores tienen el derecho de elegir la modalidad en que quieren continuar con los estudios de este ciclo escolar.

Más de 11 millones de alumnos volvieron a las aulas

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó este 31 de agosto que, en cifras preliminares, 970 mil 617 docentes y 11 millones 426 mil 26 alumnos y alumnas volvieron a las aulas en el primer día de clases presenciales, el pasado 30 de agosto.

La maestra aclaró que estas cifras tratan de un resultado preliminar pues la contabilización continuará a lo largo de esta primera semana de regreso.

Asimismo, detalló que 119 mil 497 escuelas reabrieron sus puertas en 30 de las 32 entidades federativas; Baja California y Sinaloa no iniciaron clases debido al paso del huracán “Nora”.

SEGUIR LEYENDO: