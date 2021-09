“Se habla de que tuiteros hablan mal del gobierno”: Vicente Fox despotricó contra AMLO y sus mañaneras

Vicente Fox nuevamente criticó a AMLO y a sus conferencias mañaneras (Foto: Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de sus conferencias mañaneras, cuyos encuentros con la prensa iniciaron desde que asumió la titularidad del ejecutivo federal el primero de diciembre de 2018.

Luego de haber extendido sus críticas hacia la presentación del Tercer Informe de Gobierno y de las cifras dadas a conocer por el tabasqueño el pasado primero de septiembre, el blanquiazul manifestó su descontento hacia la mañanera de este jueves debido a que, en la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, la funcionaria Elizabeth García Vilchis lo exhibió por haber difundido información en la que se aseveró el Gobierno de México pretendía invadir parte de la península ibérica.

Ante esto, Fox Quesada se manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter. “Según las mañaneras son un ‘juicio de democracia y transparencia’ donde se habla de que tuiteros hablan mal del gobierno”, expresó el político de 79 años que constantemente utiliza sus redes sociales para criticar a la gestión obradorista. Su mensaje fue acompañado con un emoji de payaso.

Vicente Fox Quesada fue señalado de compartir información falsa en el "Quién es quién en las mentiras" (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Durante su intervención, García Vilchis puntualizó que el ex presidente de México es uno de los personajes que “no escatiman la oportunidad para golpear al gobierno, incluso aunque se trate de mentiras tan burdas”. Explicó que la noticia compartida por el panista fue clasificada como falsa previamente por un equipo de verificación de información y remató con que Vicente Fox “ni por enterado” supo que la información no era verídica.

Las reacciones al tuit del blanquiazul no se hicieron esperar y alguno internautas expresaron su indignación sobre los temas que se abordan durante las conferencias mañaneras, apuntaron que al Gobierno de México le molestan más los comentarios que atacan a la administración y sobre AMLO que los “96 feminicidios diarios”. También expresaron que López Obrador está perdiendo la cordura al hablar de los tuiteros.

No obstante, hubo usuarios de esta red social que se burlaron de Vicente Fox y lo exhortaron a dejar de consumir cannabis. “Fox fumando de la buena”, “Marihuano”, “Callen al viejito mafufo ese” y “Remedo de político”, fueron algunos de los comentarios que recibió el panista en su publicación.

Por otra parte, durante la presentación del Quién es quién en las mentiras de la semana también figuraron nombres como Carlos Loret de Mola, Vampipe y la actriz Laisha Wilkins, quienes fueron acusados por García Vilchis de “ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador (...) comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nado sincronizado”, enfatizó.

Elizabeth García Vilchis exhibió a Vicente Fox, Vampipe, Carlos Loret de Mola y Laisha Wilkins (Foto: Presidencia de México)

Tras los señalamientos de la directora de Redes de la Vocería de Presidencia, Wilkins se manifestó a través de sus redes sociales. “Sí quiero aclarar señor presidente López Obrador que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fake news, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo”, anotó acompañando el tuit con un emoji de bandera de México”. Hasta el momento, su publicación ha reunido más de 17,600 “Me gusta” y algunas figuras que se solidarizaron con ella han sido Héctor Suárez Gomís y Darío Ripoll.

Hace algunos días, Laisha Wilkins se manifestó en sus redes en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su desempeño durante la pandemia de COVID-19 en México, mensaje que rápidamente se convirtió en trendig topic.

“Me encantaría encontrarme a Hugo López-Gatell en la calle para escupirle a la cara”, afirmó Wilkins mediante su cuenta de Twitter, donde frecuentemente manda mensajes de la misma naturaleza hacia personas que no comparten su ideología.

SEGUIR LEYENDO: