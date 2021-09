Sergio Mayer afirmó que Héctor Parra “quiere hacer un circo mediático” por denuncia en su contra

El ex diputado podría pasar de 2 a 7 años en prisión Fotos: Cuartoscuro // Twitter @YoSoiTuLSR

El día de ayer se hizo oficial la denuncia por parte de Héctor Parra en contra de Sergio Mayer por tráfico de influencias en el caso que involucra a su hija, Alexa Parra. Los abogados del actor esperaron a que el fuero del ex diputado expirara para presentar la denuncia.

Según Héctor Parra, Sergio Mayer utilizó su influencia como diputado para presionar a las autoridades, quienes lo arrestaron el pasado mes de junio por diversos cargos en su contra presentados por su hija Alexa Parra.

El día de hoy Sergio Mayer ofreció una entrevista para diversos medios a las afueras del Senado de la República, en la cual habló sobre su situación legal después de perder el fuero que poseía como diputado.

Los diputados de Héctor esperaron a que Sergio Mayer perdiera el fuero para presentar la denuncia en su contra Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag

El ex diputado afirmó que las acusaciones en su contra son una estrategia para distraer a los medios de lo que verdaderamente es importante:

“La información que les dan a cuentagotas es lo que ellos quieren que ustedes sepan y si él está en la cárcel es porque la autoridad encontró elementos suficientes para que esté ahí, eso no quiere decir que sea culpable o que sea inocente, un juez determinará si él es culpable o inocente en su tiempo y forma”, afirmó Sergio Mayer frente a los micrófonos de diversos medios de comunicación.

Sergio Mayer afirmó que los abogados de Héctor parra “están llevando una estrategia equivocada”, pues se encuentran “litigando con los medios” en vez de estar demostrando la inocencia del actor ante las autoridades:

“Quieren hacer un circo mediático en lugar de entregar los elementos necesarios y demostrar la inocencia de su cliente”, afirmó el ex diputado.

El ex diputado afirmó sólo haber apoyado a Alexa (Foto Captura de pantalla)

De la misma forma, aclaró que el apoyo y acompañamiento que brindó en el caso fue exclusivamente hacia Alexa Parra, pues fue ella quien denunció a su padre: “Si Ginny tuvo problemas con él o no, a mí eso no me compete. La víctima se llama Alexa Parra y la voy a seguir apoyando, y no nada más a ella, sino a otras víctimas”, dijo Mayer.

José Luis Guerrero, uno de los abogados de Héctor Parra, informó el día de ayer mediante una entrevista para Venga la Alegría, que ya se presentó oficialmente una denuncia en contra de Sergio Mayer por el delito de tráfico de influencias. El matutino mostró una fotografía del documento mediante sus redes sociales.

Daniela Parra, la hija mayor de Héctor y quien ha defendido a su padre en diversas ocasiones de las acusaciones en su contra, afirmó en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, que tiene pruebas contundentes del presunto tráfico de influencias por parte del ex diputado, pues cuenta con un testigo de dichos hechos.

Daniela Parra dijo tener las pruebas suficientes para acusar a Sergio Mayer de tráfico de influencias Foto: Instagram @hectorparrag

Según la joven de 24 años, Sergio Mayer visitó la oficina de la Coordinadora General de Víctimas para influir en elcaso de Héctor Parra, quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente:

“Ya hay cómo demostrarlo, porque el día que fuimos con la coordinadora ella nos dijo en su oficina: ‘sí, aquí estuvo el señor Sergio Mayer’. ¿Qué tiene que hacer ahí? Con eso nos comprobó justamente el tráfico de influencias que tanto hemos dicho. El señor quiere que lo comprobemos y ahí está”, afirmó Daniela.

De encontrarse culpable por el delito de tráfico de influencias, Sergio Mayer podría pasar de 2 a 7 años en prisión, ya que el pasado primero de septiembre perdió el fuero que ostentaba como diputado federal.

