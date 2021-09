Qué aconseja uno de los hijos del magnate Carlos Slim para emprender un negocio

El empresario es uno de los 6 hijos de Carlos Slim, el hombre más rico de México. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, y el más rico de México. Con una fortuna estimada en USD 55,930 millones, según la revista estadounidense Forbes, el magnate se ha convertido en uno de los empresarios que ha marcado la historia de los negocios en México.

Actualmente, Slim, quien tiene orígenes libaneses, pues sus padres eran migrantes de aquel país, cuenta con 81 años, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha declarado que terminando su sexenio, en 2024, Slim, al igual que él, se retiraría del mundo laboral.

Debido a esto, lo más probable es que sean los hijos de Slim quienes queden a cargo de sus negocios. El magnate y empresario tiene seis hijos. Uno de ellos es Marco Antonio Slim Domit, quien estudió administración de empresas en la Universidad Anáhuac, y tiene una especialización en finanzas.

Actualmente, Marco Antonio es presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, además, es consejero de Teléfonos de México, Carso Global Telecom, América Telecom, Grupo Financiero Inbursa, Banco Inbursa, Inversora Bursátil y Seguros Inbursa. Tiene cuatro hijos con Ximena Serrano, con quien está casado.

Arturo Elías Ayub es cuñado de Marco Antonio Slim, pues está casado con su hermana Johanna Slim. Foto: Instagram @arturoelias

El simpático empresario Arturo Elías Ayub, es cuñado de Marco Antonio, pues está casado con su hermana Johanna Slim. Elías Ayub es uno de los empresarios más carismáticos del mundo de los negocios en México, y además, acrecentó su fama gracias a su aparición en el programa Shark Tank México, el cual es producido por el canal Sony.

Elías Ayub siempre busca la forma de estar en contacto con sus fans, por este motivo, es muy común que el empresario utilice sus redes sociales, en donde constantemente sube contenido para que sus seguidores vean como es su día a día.

En ocasiones, también sube contenido en donde da consejos en temas financieros, en inversiones, etc. E incluso, tiene videos en los que aparece con personalidades de los negocios, del arte, de la farándula, e incluso, del deporte, a las que entrevista o también pide consejos para sus seguidores.

En uno de estos videos, se observa a Elias Ayub acompañado del hijo de Slim, Marco Antonio, en el que pide que de un consejo a los jóvenes que comienzan a emprender o en el mundo de los negocios.

El empresario mexicano Carlos Slim es el hombre más rico de México. EFE/ Santi Donaire/Archivo

En el video, el esposo de Johanna Slim describe a Marco Antonio como inteligente, sencillo, humilde y ordenado, además de que le menciona que lo quiere.

En su consejo, Marco Antonio menciona que depende de qué se entienda por emprender, pues él tiene la idea de que emprender es “que se te prenda el foco y que busques hacer algo mejor o algo diferente”.

El también empresario, menciona que “eso aplica para cualquier cosa en la vida”, no solo para un negocio, pues, dice, puede aplicar para cualquier actividad en donde se busque hacer algo mejor o diferente, es emprender.

Dice que se necesitan dos condiciones muy importantes para hacerlo, “la aptitud y la actitud, la aptitud para saber hacer las cosas, para hacer las cosas bien y también para saber qué es lo que tú no conoces o te falta y complementarte con el equipo, con un equipo de trabajo que coincida en tu objetivo, pero que sea complementario en las aptitudes; y por otro lado la actitud, que es que te guste lo que hagas y que no en cualquier obstáculo te frenes sino que siempre sigas adelante y con ganas de hacer las cosas, y que sea una actitud que te lleve también a disfrutar el camino de lo que buscas y no solo el destino”, dice Marco Antonio en el breve clip.

Marco Antonio ha sabido manejar con responsabilidad, convicción y eficacia los negocios del sector financiero de la familia Slim. Posicionó a Grupo Financiero Inbursa como uno de los más importantes y sólidos del país, a través del manejo prudente y expansión de las empresas que integran el grupo financiero y a la agresiva y acertada adquisición de empresas del ramo de seguros, tanto nacionales como extranjeros.

SEGUIR LEYENDO: