Huir o quitarse la vida: el oscuro audio donde Larry Ramos reveló sus opciones tras denuncias por estafa

Suicidio, huida y bancarrota : el oscuro audio que Larry Ramos envió a sus presuntas víctimas (Foto: Instagram/@chismeenvivo)

Larry Ramos continúa desaparecido luego de haberse perdido la audiencia en su contra por más de 200 denuncias que lo involucran en su posible participación dentro de un esquema piramidal.

Sin embargo, a través de un audio presuntamente enviado por el propio Larry Ramos y presentado en exclusiva por el programa Ventaneando, se pueden escuchar que antes de llegar a un acuerdo con la parte afectada, busca ablandar la opinión sobre su persona con escenarios como la huida e incluso el suicidio.

En un principio, explica que jamás ha quedado mal con nadie, por lo que está dispuesto a pagar lo correspondiente antes de tener que llegar a los peores escenarios que son cuatro, en los que se incluye uno de muerte.

“Estimada Cinthia, el cielo es testigo que jamás he quedado mal a nadie y no será la excepción. Desde el punto de vista de cualquier persona que me juzgue desde afuera, que no me conozca, podrá decir las siguientes opciones”, apuntó Ramos.

“Me gusta irme siempre por los peores escenarios porque si tengo una solución en mi peor escenario, lo demás tiene solución”, prosiguió.

Este es el registro de Larry Ramos en detención (Foto: captura de pantalla /southfloridarecords.com)

Fue entonces cuando pasó lista a cuatro caminos que podría tomar en vez de pagar. Huir, como se presume habría hecho, declararse en bancarrota e incluso suicidarse son algunas de las opciones:

1- Me pierdo, huyo, nunca me ven la cara, me desaparezco y que me demanden por estafador, que me pongan en la Interpol. Eso es irme por lo peor.

2- Suicidarme, quitarme la vida. lo más preciado que tenga una persona y hacer sufrir a mi familia, cosa que jamás haría.

3. Declararme en bancarrota: estrategia sucia como le hizo Donald Trump dos veces, defraudando a miles de personas, cosa que va en contra de mis principios y mi ser. Trabajaría toda mi vida para pagarle a la gente. Si mañana yo pierdo un tren, no lo permitiría, pagaría con mi dinero, no permitiría que perdieras dinero de tu familia, ni el de mi padre ni de mi madre.

4. Que me demanden, y me destruyan financieramente y moralmente, cosa que tomaría tiempo y no garantiza la devolución de los fondos, que es lo que quieren. Quiero darles su dinero, es lo que yo quiero.

Larry Ramos habría huido por más de 200 denuncias en su contra (Fotos: Instagram/@chismeenvivo)

A partir de entonces, da una serie de posibles arreglos a los que podrían llegar para Larry Ramos pueda cubrir el total de la deuda que se le exigía.

En un primer punto acepta que una buena salida es “decir la verdad, lo que les dije en el e mail: litigar el contrato actual o comprometerme a un plan de pago con un compromiso realista, razonable y posible

Este plan de pagos, de acuerdo con su sexto punto, sería en una doble cobertura: la primera dentro de cinco meses en los que verían la mitad de su dinero depositado, y seis meses después la segunda, donde se cubriría, por fin, el total.

“Yo no le temo a ese compromiso y sé que lo puedo cumplir”, dije Ramos en el audio que presuntamente habría enviado de viva voz

“Dentro del tiempo que me han conocido se han podido equivocar, yo también, pero si de algo puedes estar segura es de la calidad de persona que soy. Nunca dejaré de contestarte el teléfono, a tu abogado, de mandarte tu dinero. aquí estoy para responderte además te pido mil disculpas”, finalizó.

