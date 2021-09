“El premio de consolación”: Chumel Torres reventó a AMLO por presumir remesas

Ante las declaraciones de López Obrador, Chumel Torres, titular del Pulso de la República, arremetió contra el político tabasqueño (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

Durante su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió presumir como logro de su administración el récord histórico de remesas que llegaron a México procedentes de Estados Unidos.

El titular del Ejecutivo destacó los 4 mil 540 millones de dólares enviados por los trabajadores mexicanos que tuvieron que abandonar el país para mejorar sus condiciones de vida y sus familias.

“No he terminado, porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: ‘Tengan para que aprendan’”, declaró el presidente.

Ante las declaraciones de López Obrador, Chumel Torres, titular del Pulso de la República, arremetió contra el político tabasqueño.

Cabe señalar que “Chumi Bebé”, como también es conocido, se ha convertido en una voz opositora al gobierno de la Cuarta Transformación.

<b>“Presumir las remesas: el premio de consolación de tener en pésimo estado todo”</b>

Durante el Tercer Informe de Gobierno, el mandatario López Obrador dijo que su gobierno ha detenido las privatizaciones en el sector energético. El objetivo de ello es ser autosuficientes en cuanto a gasolinas y electricidad.

Por otro lado, aseguró que el programa de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta la fecha, señaló, han llegado 103 millones de antígenos.

El mandatario López Obrador dijo que su gobierno ha detenido las privatizaciones en el sector energético (Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres)

El mandatario negó que haya “saqueos a comercio ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención de las necesidades básicas de la gente, hay paz social y gobernabilidad en nuestro país”.

El presidente reconoció que 11 delitos considerados como de mayor impacto, tres han presentado aumentos: feminismo (13%), la extorsión (28%) y robo en transporte público individual (12%).

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo y frivolidad hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de los pobres”, refirió el presidente

CHUMEL “INDIGNADO”

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó el “Quién es quién en las mentiras de la semana” con los personajes de redes sociales que más critican al Ejecutivo mexicano.

Sin embargo, entre las menciones no estuvo Chumel Torres, influencer mexicano que se ha convertido en uno de los críticos más asiduos del presidente. Tras la conferencia, el cómico mexicano bromeo con la situación desde sus redes sociales.

(Foto: Presidencia de México)

“AÑÑÑÑÑOS dedicándome a insultar al presidente y su gobierno, y ni una palabra me ha dedicado en la mañanera”, escribió al principio. “Qué horrible es que te ignoren, me siento burlada, ninguneada, pelusiada”.

Y es que Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección se limitó a mencionar solo a personajes como el tuitero Vampipe y la actriz Laisha Wilkins .

El “Quién es quién en las mentiras” fue presentado por AMLO desde el pasado 30 de junio cuando anunció que se iniciaría una sección enfocada en las supuestas mentiras que publican los medios de comunicación y las redes sociales, “para que se vaya contando con información, elementos y tengamos cada vez una ciudadanía consciente , no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, es las que nos hace libres, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el noble oficio del periodismo sea un periodismo ético, además de que se asuma la responsabilidad de que se le debe de tener respeto a la gente, no se debe de mentir impunemente”, indicó el mandatario mexicano.

SEGUIR LEYENDO