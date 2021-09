“No aceptamos chantajes”: AMLO aseguró que su gobierno ha tratado a los maestros “como se merecen”

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a abordar el incidente que vivió el fin de semana pasado en Chiapas con integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El mandatario aseguró que su gobierno ha tratado con respeto al magisterio, por lo que pidió que, de la misma forma, acepten dialogar con la secretaria de Educación Delfina Gómez.

“Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes. No me quieren dejar pasar, pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada. Hemos tratado a las maestras y maestros como se merecen, no se les insulta, desprestigia, reprime, así era antes”