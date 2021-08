“Terminará en un tanque”: Fox criticó a AMLO tras bloqueo de la CNTE en Chiapas

Fox criticó a AMLO tras bloqueo de la CNTE en Chiapas (Fotos: Cuartoscuro / Presidencia de México)

El expresidente Vicente Fox criticó a Andrés Manuel López Obrador luego de que este se presentara en Chiapas como parte de una gira de trabajo. El panista aseguró que primero, el mandatario se transportaba en su Jetta, después fue una suburban blindada y por último lo hará a bordo de un tanque de guerra.

Aunado a esto, manifestó que existe una diferencia entre la conferencia de prensa matutina y la calle, pues mientras en una tiene el control total de la situación, en la otra no puede manejarlo a su parecer.

“Empezó con un jetta , despues una suburban blindada y terminará en un tanque. La calle no es el circo de la mañanera”

El titular del Ejecutivo federal tuvo un fin de semana turbulento. El pasado viernes, cuando se dirigía al sitio desde el cual iba a encabezar la rueda de prensa diaria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el mandatario fue intervenido por integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El panista aseguró que primero, el mandatario se transportaba en su Jetta, después fue una suburban blindada y por último lo hará a bordo de un tanque de guerra (Foto: VicenteFoxQue)

Ante el impedimento para realizar la conferencia, el tabasqueño realizó un enlace mediante una videollamada para explicar lo sucedido.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera”, comenzó.

“Ya informó el secretario de la defensa. Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general en Tuxtla (Gutiérrez), para participar de 6 a 7 de la mañana en la reunión de seguridad y luego en la mañanera, pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas, nos impidieron la entrada bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato y resolverles sus peticiones”, señaló.

AMLO fue intervenido por integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Foto: Gobierno de México / Youtube)

“Esto no lo puedo permitir porque el presidente no puede ser rehén de nadie... Hemos atendido a los maestros de México, los vamos a seguir atendiendo, he hablado con la CNTE como en ocho o en diez ocasiones que me he reunido con ellos.. pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados. Esto no tiene que ver con el magisterio (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses creados... Entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza.. no son verdaderamente muchos, podría entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido”, enfatizó el titular del Ejecutivo federal.

López Obrador les ofreció un diálogo con la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, para solucionar sus peticiones.

López obrador ofreció a la CNTE un diálogo con la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, para solucionar sus peticiones (Foto: Reuters / Jacob García)

“(...) Ellos quieren que aquí mismo les resuelva el problema y si no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario… Si me permiten, vamos a continuar mi gira, vamos a estar más tarde en San Cristóbal (...)”

Por último, el mandatario reiteró que no se someterá a chantajes, al tiempo que, aseguró, eso es lo que hacían pacifistas como Nelson Mandela, Gandhi o Martin Luther King.

“(...) Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Están enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir… esto es lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi sobre todo… la no violencia. Decía Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Un abrazo afectuoso a todos”, finalizó López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: