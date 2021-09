Claudia Sheinbaum se reunirá con los alcaldes electos a partir del jueves

Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con los 16 alcaldes electos (Foto: CDMX)

A partir de este jueves y hasta el próximo lunes Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunirá con los 16 alcaldes electos. Las reuniones se harán por separado y durarán una hora cada una.

De acuerdo con el diario Excélsior, personal de comunicación declaró que las reuniones con la mandataria capitalina se realizarán de acuerdo al orden alfabético de las alcaldías a las que pertenecen.

Este 2 de septiembre, las primeras personas en ser recibidas serán la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón García; la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández; el alcalde reelecto de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y finalmente el jueves terminará con el alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar.

Un día después, el viernes 3 de septiembre, Sheinbaum Pardo tendrá el día más ocupado. Esto debido a recibirá al alcalde reelecto de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez; a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves; al alcalde reelecto de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa; al alcalde reelecto de Iztacalco, Armando Quintero Martínez; a la alcaldesa reelecta de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; al alcalde electo de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales y finalizará su día con el alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

La junta se dará a unos días de la agresión a los alcaldes electos (Foto: Twitter@SantiagoCreelM)

Finalmente, el lunes 6 de septiembre será el turno de la alcaldesa electa en Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia; la alcaldesa electa en Tláhuac, Berenice Hernández Calderón; la alcaldesa electa en Tlalpan, Alfa González Magallanes; la alcaldesa electa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez; y el alcalde reelecto en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz.

La calma después de la tormenta

Después del ataque a Limón García, en su camino hacia el congreso capitalino, los partidos opositores demandaron la renuncia inmediata del secretario de Gobierno, Martí Batres, y una disculpa pública de parte de Sheinbaum Pardo.

No obstante, esta tarde, al ser cuestionada durante su habitual conferencia de prensa respecto al tema, la mandataria capitalina aseguró que no pediría renunciar a Batres, pues consideró que “no podemos hacer de la política un circo”, asegurando que su administración siempre ha estado dispuesta al diálogo.

Primeramente, condenó la agresión que sufrió la alcaldesa electa y dijo que se tenía que realizar una investigación respecto a lo ocurrido para analizar exactamente qué pasó.

Lía Limón, cuya foto con la nariz ensangrentada se volvió viral, será la primera en tener una reunión con la mandataria (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, se cuestionó la falta de solicitud de acceso vía telefónica si prácticamente todos los diputados y diputadas ingresaron al recinto. También “por qué no se buscó al secretario de gobierno que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos para decir ‘queremos entrar al congreso’. Esa parte es la que no me explico”, comentó.

“Lo que sí me extraña, la verdad, es por qué no se llama y se dice: ‘¿Por dónde entramos, cuál es la calle en la que debemos entrar? Hay diputados, hay alcaldes, alcaldesas’, en fin, no, esa parte no la entiendo, pero más allá de eso y que en todo caso tiene que investigarse”, agregó.

Recordó que fue la presidenta de la Mesa Directiva quien pidió la presencia policial y que ya están citados la esta y la otra semana para acudir de “uno en uno” y abordar problemáticas particulares de cada alcaldía.

“No se puede hacer de la política un circo, ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno. La política no es un circo, gobernar significa un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos, a los habitantes de nuestra Ciudad de México (...) el tema central aquí es que pues hay que dedicarse a gobernar, ellos ya van a entrar en un mes”, dijo.

