La luchadora Martha Villalobos salió del hospital tras luchar contra el COVID-19

(Foto: Facebook/Blog de la Lucha Libre)

Martha Villalobos, una de las luchadoras más reconocidas de México, abandonó el hospital después de superar la etapa crítica de su lucha contra el COVID-19, así lo dio a conocer sus familiares a través de redes sociales.

La líder de las Rockeras, agrupación que tomó fuerza en la década de los 90, fue ingresada por complicaciones causadas por coronavirus. hace casi dos semanas, aunque gracias a los cuidados y la buena respuesta de su organismo logró salir adelante.

En las imágenes que colocaron sus familiares en redes sociales se le puede ver feliz a su salida, acción que confirmó más tarde con un mensaje de Facebook en la cuenta de la luchadora Martha “La diva del ring” Villalobos. “Agradezco a dios por haber salido adelante”.

La luchadora perteneciente al bando de los rudos se retiró de la lucha libre en el año de 2005 y ya para esa fecha su aspecto físico había cambiado, sin embargo, seguía muy ligada a la disciplina como promotora.

La gladiadora también trato de incursionar en la política mediante el Partido Encuentro Social para ser diputada del municipio de Ecatepec, pero no tuvo fortuna y no alcanzó el puesto.

(Foto: Cuartoscuro)

MUERE SUPER PORKY

La lucha libre mexicana se encuentra de luto, pues una de sus máximas figuras, Súper Porky o Brazo de Plata, falleció de manera sorpresiva a los 58 años de edad.

La noticia fue revelada por Blue Demon Jr., quien lamentó el fallecimiento de José Luis Alvarado Nieves, nombre real del luchador, quien también era miembro de una dinastía de grandes gladiadores. Súper Porky era hermano de Brazo de Oro y padre de Psycho Clown y Goya Kong.

Por su parte, Psycho Clown, quien también era conocido como Brazo de Plata Jr., dio a conocer la causa del deceso de su padre: “Mi papá murió de un infarto. Estamos destrozados. Fue sorpresivo. Llegué a su casa, que está a cuadras de la mía, lo vi, traté de reanimarlo, pero ya había muerto”, indicó el luchador a TV Azteca.

(Foto:Twitter/@InadaptadosTV)

Psycho Clown, también explicó que la partida de su padre fue más que inesperada, debido a que estuvo con él la tarde del lunes, pero cerca de las 21:00 horas recibió una llamada de la pareja sentimental del Brazo de Plata para notificarle del estado de salud de su padre.

Tras lo ocurrido, Psycho compartió en redes sociales la emotiva despedida que le dedicó a Súper Porky, donde le agradeció por haberle inculcado el amor por la lucha libre.

“Yo su JB cómo él me decía, estoy agradecido eternamente con mi padre Dios todo poderoso, por haberme prestado a un gran consejero, que me enseñó el amor por mi bendita lucha libre, que me enseñó a ser fuete ante cada momento de la vida, cada noche de mi infancia que me sentaba él a su lado para contarme todas sus porky aventuras, que realmente me han ayudado y me siguen vibrando en mi mente cada momento”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

“Gracias Dios por haber dado la oportunidad de tener a un gran ser humano, que siempre se levantaba con mucha resiliencia a cada momento de duelo en su vida. Te amo padre hasta la eternidad y allá nos vemos”, agregó.

