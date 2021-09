Razones por las que la FMF y futbolistas mexicanos apoyan la realización del mundial de futbol cada dos años

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, expresó que está a favor de hacer el mundial cada dos años, pero también tomará en cuenta a los jugadores de la Liga MX. (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La propuesta de una Copa Mundial de Fútbol cada dos años tomo sentido para Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Siempre y cuando se respeten los descansos de los futbolistas y que los calendarios de los clubes tengan orden. La propuesta también será consultados con cada jugador de la Liga MX.

Para la Liga MX se abrirían más posibilidades de pasar del quinto partido, porque siempre ha sido el tema de los últimos sietes mundiales en los que México se quedaba en la fase de los dieciseisavos. Para las selecciones de fútbol el acortar a dos años los mundiales significaría tener más ingresos económicos, inclusión de futbolistas que están en su mejor momento.

“El poder llevar un evento como el Mundial a la afición el doble de veces siempre será interesante, si podemos incrementar las posibilidades cada dos años de alcanzar nuestros objetivos como pueden ser un quinto partido y más adelante Semifinales, a nosotros como Femexfut nos es de gran interés”, expresó el presidente de la FMF a W Deportes.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino,en el 71 Congreso de la FIFA aseguró que la reducción a dos años de los mundiales de fútbol es una “propuesta elocuente y elaborada". (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

El futbol mexicano, se ponen del lado de la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y del presidente marroquí Fouzi Lekjaa quien expresó “La Copa del Mundo sólo ha tenido ocho ganadores a lo largo de su historia y la mayoría de participantes siguen siendo los mismos. Necesitamos que el Mundial sea una competición más inclusiva. Ya se ha aumentado el número de participantes y ahora necesitamos aumentar su frecuencia”. A su vez, planteó que dentro del futbol las consignas antirracistas y no a la discriminación resuenan, pero que se necesitan acciones que son contundentes para enfrentar la brecha en el ambiente futbolístico .

Los puntos centrales de la FIFA para acortar el periodo entre mundiales

Los jugadores en su mejor momento. Durante los cuatros años que dura el proceso para el Mundial, implica que sea difícil para los jugadores mantenerse en su plenitud, el acortar el tiempo a dos años implica que estén en la Copa del Mundo en su mejor nivel.

Reducción de los viajes en las eliminatorias. Funcionaría para hacer más sencillos los procesos de clasificación, en los que los futbolistas tendrían más descansos.

El disminuir a dos años el periodo de la Copa Mundial de Fútbol, le daría la oportunidad a México de pasar del quinto partido. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Tendría un aumento la exposición de los jugadores, los patrocinadores y los organizadores del torneo más importante de la FIFA.

Mejor planificación del calendario. Los futbolistas tendrían menos torneos y la mayor concentración de las selecciones se enfocaría al Mundial.

Los jugadores estarían más activos con sus equipos. Lo que implica la disminución de viajes a eliminatorias, es que los futbolistas estén más activos con sus respectivos equipos y tendrían una mayor exposición.

Los 40 exmundialistas y entrenadores fueron consultados durante la FIFA Legends Think Tank que se realizó en Londres, a la par de la entrega de los The Best FIFA Football Awards. La reunión con Gianni Infantino duró poco más de tres horas y enfatizó los propósitos para dar fundamentos respecto a la realización de los mundiales cada dos años:

“Quiero que quede claro que esto no es simplemente un encuentro para hablar de fútbol, sino un foro en que las ideas y opiniones se consideran y se tienen en cuenta siempre que la FIFA plantee realizar cambios en el fútbol. Por eso la agenda está repleta de temas muy concretos que ahora mismo se están sometiendo a debate en el seno de la administración futbolística en todo el mundo”

SEGUIR LEYENDO: