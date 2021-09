“Estamos saliendo de la crisis económica”: AMLO aseguró presentará sus “otros datos” en el Tercer Informe

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy, durante una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lanzó un último spot previo a su informe de gobierno de 2021, mismo donde aseguró que cumplió con superar la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, fue duramente criticado por sus opositores al aseverar a través de sus redes sociales que la supuesta superación de dicha crisis es parte de sus “otros datos”, una frase que el político tabasqueño ha adoptado para referirse a las supuestas cifras erróneas con las que se le suele criticar.

“Estamos saliendo de la crisis económica propiciada por la pandemia. Así lo indican nuestros ‘otros datos’”, redactó el jefe del ejecutivo federal en su Twitter @lopezobrador_.

“Entrecomillado perfecto. ¡Bravo, presidente!”, escribió la politóloga y escritora Denise Dresser a través de sus redes sociales; una de las tantas críticas que se lanzaron en su contra.

El mandatario mexicano aseguró, entre otras cosas, que ya se recuperaron empleos, que no hubo endeudamiento y que crecieron las reservas del Banco de México, por lo que fue criticado (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Por otra parte, el presidente de México informó varios puntos a tomar en cuenta en materia económica, mismos que ampliaría durante su Tercer Informe de Gobierno:

° Se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. “Dijimos que ibamos a salir pronto de la crisis económica generada por la pantemia: cumplimos”, aseguró.

° “No nos endeudamos”

° “No ha habido devaluación como no sucedía en 50 años”.

° “Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares”.

° “El crecimiento económico este año va a ser del seis porciento”.

“Hechos, no palabras”, finalizó uno de los últimos spots de Andrés Manuel López Obrador rumbo al Tercer Informe de Gobierno, a realizarse este primer día de septiembre de 2021.

“Estamos saliendo de la crisis económica”: AMLO aseguró presentará sus “otros datos” en el Tercer Informe (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Pero no fue el único mensaje previo que estuvo en boca y redes de todos, pues horas antes, informó que “ningún periodista es perseguido o censurado”, además de que no hay “represión” ni “moches”.

“Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado. Hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora hay presupuesto para el pueblo. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras”, dijo a través de su video.

“Democracia, sí; autoritarismo, no”, añadió en el copy de su Twitter oficial @lopezobrador_.

Carlos Loret de Mola fue uno de los primeros en reaccionar a dichas aseveraciones, quien explotó de ironía y le mandó un mensaje hasta Palacio Nacional.

“¿Ningún periodista es perseguido ni censurado? Oíloooooo”, dijo Loret de Mola en su programa “Así las cosas” de W Radio. Pero frente a su audiencia, el columnista de diversos diarios de circulación nacional aseguró que “aquí ejercemos la libertad al costo que sea”.

(Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

Le siguió Dresser, quien compartió el video del presidente y en forma de lista escribió algunas frases que el mandatario “olvidó” decir en su spot.

“No, nada más los injuriamos. No, nada más mentimos sobre su trayectoria. No, nada más inventamos que son conservadores / chayoteros / adversarios / prostituidos / infiltrados de gobiernos extranjeros/defensores del viejo régimen. No, nada más ignoramos cuando son asesinados o amenazados”, escribió en su red social.

El creador de contenidos, Chumel Torres, también reaccionó a las declaraciones de López Obrador y junto al video escribió: “Hijole no lo sé Rick”.

“¡Continúan las mentiras! Los censura, los denosta todos los días, los acusa de falta de profesionalismo, de chayoteros y corruptos, de conservadores etc. Todo por que lo critican algunas veces y no le aplauden cómo está acostumbrado!!”, aseveró, por su parte, el político mexicano Manuel Clouthier Carrillo.

