“Quien no trabaja es porque no quiere”: tacharon de privilegiado a Luisito Comunica por polémico comentario

Luisito Comunica está en el ojo del huracán luego de los polémicos comentarios de la situación laboral en México, y las razones que, según él, hay detrás del desempleo en el país, lo que valió muchísimas críticas desde las redes sociales.

Todo comenzó cuando Luisito Comunica se dio un paseo por el famoso Parque México, donde vio algunos carteles de paseos para perros, mismos que ofrecían algunos servicios para los caninos.

“Hay que echarle ganas a las publicidades”, dijo al encontrarse con un letrero de dicho servicio que le pareció especialmente creativa, por lo que recomendó incluso el nombre de la empresa y mostró el contenido de sus carteles plagados de dibujos, así como tarjetas de contacto recortables.

Luego, el influencer viajero llegó hasta un pequeño escenario, había unas clases de baile, específicamente de salsa, lo que se le hizo especialmente curioso al vloggero mexicano.

“El que no trabaja es porque no quiere”, fue el primer comentario que lanzó Luisito Comunica, además de anexar el texto “No hay pretextos para no trabajar”.

“Dando clases de salsa en el parque y cobrarle a la gente, está hermoso. Está bellísimo, o puedes trabajar paseando perros, dedicándote a buscar perros perdido y recolectando recompensas”, dijo el también reconocido “Rey Palomo”, quien no titubeó en ninguno de sus consejos.

“Quien no trabaja, en efecto, es porque no quiere, porque no le echa ganas”, fue su comentario final, reforzando la idea que tiene sobre la realidad laboral en México.

Sin embargo, la historia fue retomada por un popular Twitter llamada “Cosas de Whitexicans”, en donde abordan con ironía las frases o actos de las personas blancas que no reconocen sus privilegios en la sociedad. “Humor negro sobre gente blanca”, es la descripción de su perfil.

En el post, además de una clara captura de pantalla en la que Luisito Comunica expresa su sentir, los encargados de la página añadieron la frase “Son pobres porque quieren”, y se desató el debate.

Algunos de los comentarios negativos en contra de su tesis fueron los siguientes:

“Este flaco, feo esta hablando tonterías. Hay millones que trabajan mucho y no pueden salir de la pobreza”, de @hotmatsutaro.

“Me da risa que este tipo de frases siempre la dicen privilegiados o millonarios”, de @skrrtttx.

“Se sabe el contexto y el uso de esta frase. No vengan a echarse maromas para justificar a Luisitocomemierda. En México hay falta de empleo y hay también, empleo precario. Hay empleos con salarios de mierda que sólo buscan explotar al trabajador”, de @Davydgm.

“Ahora entiendo que no tengo trabajo no porque no esté calificado ni porque el mercado laboral sea precario. ¡Gracias!”, de @ampermu.

“Batallé para encontrar un lugar para hacer mis prácticas profesionales, ya entiendo a esas personas que están buscando trabajo y por más que tocan puertas solo son ignorados, es frustrante”, escribió @joseand90272960.

“Mi padre no lleva buscando trabajo por un año entero para que me vengan a decir estas mamadas”, de @theatrequ33n.

“La tasa de desempleo después del descubrimiento del Dr. Luis Comunica se redujo a 0%”, de @carlos_acero.

““Exacto.” Por eso haz videos burlandote de indigentes, personas con problemas de alcoholismo o mentales. Qué “buen trabajo” te aventabas @LuisitoComunica”, de @acidasociología.

“Yo no quiero trabajar, me caga trabajar. Es más, nunca postulo y si me llegan ofertas las rechazo todas. ¡GUACALA TRABAJAR!”, de @mujereslibresd.

