“AMLO es su peor enemigo”: Loret de Mola reaccionó al Tercer Informe de Gobierno

(Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Tras tres años en el gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha sido, para algunos, el presidente que México esperaba. Entre ellos esta el periodista Carlos Loret de Mola, quien este 1 de septiembre, día del Tercer Informe de Gobierno, publicó una columna en la que cuestionó duramente las acciones del ejecutivo a mitad de su sexenio.

“En hechos, terminaría rápido”, comenzó en su columna publicada en El Universal. “no bajó la inseguridad, no redujo la pobreza, no mejoró la salud y no acabó con la corrupción”.

Desde el punto de vista del comunicador mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) ha servido para “perseguir adversarios y (...) no procesar a los corruptos de casa). Por otro lado, recalcó el incremento de homicidios y la mayor presencia del crimen organizado en varios estados del país, mientras “AMLO prefiere no hacer nada, opta por el ‘dejar hacer, dejar pasar’”.

El comunicador tampoco dejó pasar detalles como que México se ha mantenido por meses como el cuarto país con más contagios en el mundo. “Dejar pasar, dejar morir”, recalcó Loret de Mola antes de puntualizar el incremento en de cuatro millones de pobres y los 15 millones de personas que se habrían quedado sin servicios de salud.

(Gráfico: Infobae México)

Para el comunicador, en el Gobierno de AMLO aun persiste la ingobernabilidad, la deferencia al crimen organizado y las “patadas en la cabeza para los migrantes. “López Obrador, en su búsqueda incesante de enemigos podría acabar topándose con un espejo: él es su peor enemigo”, concluyó el periodista.

El periodista también criticó al presidente por decir que en México no se perseguía a los periodistas. el también columnista de The Washington Post explotó de ironía y le mandó un mensaje hasta Palacio Nacional.

“¿Ningún periodista es perseguido ni censurado? Oíloooooo”, dijo Loret de Mola en su programa “Así las cosas” de W Radio.

“Sabía que para fin de año se iba a estrenar ‘Pinocho 2′, pero no sabía que la iban a adelantar”, declaró entre risas el “Duende Preguntón”, colaborador de Loret de Mola. Frente al micrófono y su audiencia, Loret de Mola aseguró que “aquí ejercemos la libertad al costo que sea”.

El periodista aseguró que el peor enemigo de López Obrador es él mismo (Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles 1 de septiembre su Tercer Informe de Gobierno. El desglose de los logros y retos que ha enfrentado su gestión como titular del Ejecutivo federal, se expuso públicamente como un ejercicio de rendición de cuentas al pueblo de México.

Así pues, el evento tuvo lugar en el recinto Juárez, en Palacio Nacional. El aforo del evento estuvo restringido a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; miembros de su gabinete y alguno que otro invitado especial, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Al finalizar el Tercer Informe, López Obrador aseguró que confía en que el pueblo votará a favor de su gobierno. “Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo de año próximo porque continúe mi periodo hasta finales de septiembre de 2024. Si tengo suerte y termino, creo que vamos a terminar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos ‘misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón’”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: