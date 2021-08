“Capricho presidencial”: Jesús Zambrano criticó a AMLO por el “desesperado” regreso a clases

Jesús Zambrano Grijalva criticó la decisión del Gobierno federal sobre retomar las clases presenciales en plena pandemia de COVID-19 (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, criticó la decisión del Gobierno federal sobre retomar las clases presenciales en plena pandemia de COVID-19, pues aseguró que con la vuelta a las aulas la administración de Andrés Manuel López Obrador pretende fingir que se ha controlado la pandemia, aunque las cifras demuestran lo contrario.

El líder del sol azteca declaró que con el regreso obligado a las aulas se pone en riesgo la vida de la comunidad estudiantil, así como del personal docente y administrativo, por lo que calificó de “insensato” un retorno a las escuelas, cuando en muchas de ellas no existen las condiciones económicas ni materiales para adaptarse a la situación sanitaria actual.

“Este hecho sólo pondrá en riesgo la vida e integridad de miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en general. En cualquier otro país sería impensable volver a clases presenciales en la situación sanitaria en la que se encuentra México, pero el Gobierno Federal está desesperado por aparentar que ha controlado la pandemia”, subrayó.

El líder del PRD declaró que con el regreso obligado a las aulas, se pone en riesgo la vida de la comunidad estudiantil, así como del personal docente y administrativo (EFE/Luis Ramírez)

Explicó que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, se estima que existen más de 120,000 casos activos en todo el país, además de que se ha acumulado un total de 258,165 defunciones desde que comenzó la pandemia.

“Gran parte de estas muertes ha tenido impacto a nivel socioemocional en las y los niños y adolescentes que hoy regresan a clases: 203,000 han perdido a su madre, padre, abuelo o abuela durante la pandemia”, dijo el político perredista.

Además, Zambrano recordó que un gran número de escuelas fueron saqueadas y abandonadas en los últimos meses y el Gobierno Federal “no ha movido un solo dedo” para apoyar su mantenimiento.

Acusó que la administración actual tampoco se ha preocupado por dotar de los insumos necesarios a los planteles para garantizar entornos libres de COVID-19; “son las y los padres de familia quienes tendrán que asumir ese gasto”, sentenció.

Acusó que la administración actual tampoco se ha preocupado por dotar de los insumos necesarios a los planteles para garantizar entornos libres de COVID-19 (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Zambrano Grijalva manifestó que, tal como han denunciado padres y madres de familia, así como directivos de todo el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha destinado un presupuesto específico para adaptar la infraestructura educativa actual para combatir al SARS-CoV-2.

“¿Con qué cara puede hablar el presidente de la República y sus empleados de un ‘regreso seguro’ a las aulas si incluso antes de la pandemia existían muchas escuelas que carecían de servicios básicos como agua y electricidad?”, cuestionó el dirigente del PRD.

Asimismo, destacó que “el Gobierno Federal cree que sólo se trata de usar cubrebocas y gel para regresar a clases, pero ignora los altos índices de deserción escolar que se han registrado en los últimos meses, así como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias de las y los estudiantes”.

Zambrano Grijalva manifestó que la SEP no ha destinado un presupuesto específico para adaptar la infraestructura educativa actual para combatir al SARS-CoV-2 (FOTO: CARLOS CANABAL/CUARTOSCURO. COM)

Y añadió: “Las carencias económicas a causa del desempleo, el rezago educativo y la falta de un seguimiento socioemocional adecuado son deudas que el gobierno de Morena tiene pendientes con estudiantes de todo el país”.

Por lo anterior, Jesús Zambrano llamó a la ciudadanía a no cumplir el “capricho presidencial” de volver a las aulas a costa de poner en riesgo la salud de los estudiantes, pues afirmó que no vale la pena regresar a un modelo educativo presencial cuando se está en una tercera ola de contagios por COVID-19, y que no ha podido ser controlada por el gobierno de Morena.

“Si las autoridades federales son incapaces de entender los riesgos que conllevan sus ocurrencias, son los padres y madres de familia quienes deben decidir por la salud de sus hijos e hijas”, aseveró.

