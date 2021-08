Desde la cárcel, así rindió protesta como diputado el perredista Rogelio Franco Castán

Desde la cárcel, así fue la protesta como diputado del perredista Rogelio Franco (Foto: Cuartoscuro)

A través de un oficio dirigido al decano presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura, el diputado electo Rogelio Franco Castán, quien está sujeto a un proceso judicial en el estado de Veracruz, hizo su acto de protesta.

Dicho documento fue recibido por el presidente de la mesa directiva de decanos, Augusto Gómez Villanueva y leída, además, por Leonel Godoy Rangel, secretario en turno.

En éste, además, Franco Castán aseguró que está “privado injustamente de mi libertad” por las autoridades del gobierno de Veracruz, pero apeló a su presunción de inocencia para rendir su protesta, puesto que “tengo a salvo mis derechos políticos”.

“El que suscribe, Diputado Electo Rogelio Franco Castán, por este conducto rindo protesta como integrante de la LXV legislatura, esto ante la imposibilidad material de hacerlo debido a encontrarme privado injustamente de mi libertad por las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz, a pesar de que opera en mi beneficio la presunción de Inocencia y tengo a salvo mis derechos políticos, tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas por el principio de representación proporcional, suscrita por el Presidente y Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se adjunta a la presente en original”, escribió en el documento fechado el día 29 de agosto de 2021.

Por ello, solicitó “con las facultades que le concede la Constitución, dicte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos políticos”.

Franco Castán fue detenido en marzo de 2021 por elementos de la Policía Ministerial, señalado de su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar (Foto: Cuartoscuro)

Seguido de su protesta como diputado electo:

“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes de que ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el encargo de diputado de la LXV Legislatura de la cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, si así no lo hago, que la nación me lo demande, ¡protesto lo necesario! y en su caso espero ser compelido a ratificar el contenido de la presente”, finalizó el político.

Sin embargo, Sergio Luna Gutiérrez, quien fue elegido como el presidente de la Mesa Directiva, aseguró que primero se analizará la validez de los documentos, y luego se tomará una posición al respecto.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que dado que dicho documento se leyó desde la Mesa de Decanos, se da por protestado y a partir de entonces ejerce como diputado.

“Es un caso inédito, pero no por ello carece de vigencia”, aseguró el cabecilla del PRD, quienes abanderan también al diputado electo Rogelio Franco Castán.

Franco Castán aseguró que está “privado injustamente de mi libertad” por las autoridades del gobierno de Veracruz (Foto: Cuartoscuro)

Fue este domingo 29 de agosto de 2021 cuando el presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez Villanueva (PRI), tomó la protesta constitucional a las diputadas y a los diputados electos que integrarán la LXV Legislatura.

Posteriormente, publicaron el acuerdo en el que los grupos parlamentarios manifestaron su intención de ratificar el informe previo que rindió la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a efecto de que se remita a la Mesa de Decanos dicha propuesta y se someta a consideración del Pleno la constitución de los grupos parlamentarios para la LXV Legislatura.

En acto posterior, añade el documento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 numeral I de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declarará formalmente instalada la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.

Fue este domingo 29 de agosto de 2021 cuando el presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez Villanueva (PRI), tomó la protesta constitucional a las diputadas y a los diputados electos que integrarán la LXV Legislatura (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Además, se pidió comunicar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales conducentes, y finalmente se solicitó publicarlo en la Gaceta Parlamentaria.

