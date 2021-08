“Adiós OEA”: Ebrard señaló que México propondrá a EEUU crear otra organización para los países de América Latina

El canciller mexicano Marcelo Ebrard. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México planteará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la creación de un nuevo organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y es que el canciller señaló que el gobierno federal tiene la intención de salirse de la OEA por ser un “instrumento intervencionista”. Así lo dijo este sábado durante la reunión plenaria con senadores de Morena.

“¿Cuál es la propuesta de México? Adiós OEA, en su sentido intervencionista, injerencista, hegemonista; y que venga otra organización que construyamos políticamente en acuerdo con Estados Unidos para el Siglo XXI, ya no el Siglo XIX o el Siglo XX, la Guerra Fría”

Ebrard durante la reunión plenaria con senadores de Morena (Foto: Twitter/m_ebrard)

El canciller sostuvo que se necesita entrar en una nueva etapa, por lo que la creación del nuevo organismo es otro diseño político para los países de América Latina. Además, aprovechó para criticar la gestión del diplomático uruguayo Luis Almagro al frente de la OEA.

“Alguien le tiene que mandar un oficio, o algo, a Almagro, pero la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención”, agregó entre los aplausos de los legisladores del partido guinda.

Ebrard aseguró que este objetivo fue planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión de julio en México de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en lo que la consideró “el discurso más brillante en materia de política exterior en mucho tiempo”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Por ello, adelantó que López Obrador aprovechará el próximo encuentro de la Celac, el 18 de septiembre, para fijar los siguientes pasos con Joe Biden, con quien dijo que tiene una gran afinidad en la visión sobre la política de drogas y de seguridad.

“Que México pueda, con el excelente diálogo que tiene el presidente López Obrador con el Presidente Biden y la vicepresidenta Harris, ser quien pueda facilitar que se llegue a este acuerdo”

También destacó que, con América Latina, nuestro país impulsa la unidad de la región, pues se trata de un tema de “sobrevivencia”, como lo ha demostrado la pandemia. “Si no estamos unidos, no existimos, no le importa a nadie, no tenemos la fuerza suficiente cada quien, aislado”, expresó.

En su repaso de la política exterior mexicana, comentó que México reactivará “la cooperación con Palestina” y que la postura del país en ese conflicto es el “respeto a los derechos humanos”, aunque ello genere “molestia” en Estados Unidos.

El canciller como anfitrión del proceso de negociación y diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición (Foto: Reuters)

Aplaudió el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela iniciado en México el 13 de agosto pasado y se opuso a las sanciones internacionales así como al encarcelamiento de opositores.

Apostó por la neutralidad en ese conflicto y criticó que la postura de los Gobiernos que reconocieron en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente podría haber derivado en “una guerra civil”.

Ebrard, encargado de conseguir las vacunas contra la COVID-19 en el exterior, afirmó que México, de 126 millones de habitantes, habrá superado los 100 millones de dosis recibidas el próximo martes.

Con nueve vacunas aprobadas, dijo que México cuenta con uno de los portafolios de fármacos contra la covid-19 más grandes del mundo, y agradeció a China y a la India el apoyo durante la pandemia.





