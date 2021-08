Gobernadores de Chiapas, Oaxaca y la Jefa de Gobierno de la CDMX; participaron con AMLO en la supervisión del Programa Nacional de Reconstrucción

Durante la conferencian con motivo de los Avances del Programa Nacional de Reconstrucción, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el gobernador de la entidad, Rutilio Cruz Escandón Cadenas aseguró que se realizaron convenios con la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la restauración de los monumentos históricos y los templos. (Foto: EFE/Ángel Hernández)

Al participar en la conferencia con motivo de los Avances del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que el gobierno estatal se hizo cargo de la reparación y la reconstrucción de 3,160 viviendas, lo que representa el 97.66 por ciento de casas terminadas, además de que se realizaron convenios con la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la restauración de los monumentos históricos y los templos.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, destacó que el Plan Nacional de Reconstrucción es el resultado de una política pública congruente y recordó que en esa entidad fueron afectadas 80,000 viviendas tras los sismos de 2017.

Murat Hinojosa agradeció al Jefe del Ejecutivo Federal el apoyo a las escuelas afectadas durante el siniestro, pues en dos años se han realizado acciones por más de 3 mil millones de pesos.

En el evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también estuvo presente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien hizo un recuento de los daños en la capital del país a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017 y destacó que al día de hoy se han recibido 207,945 apoyos de renta para los afectados.

Además, destacó que se han visto beneficiadas 8 mil 540 familias y adelantó que el Ángel de la Independencia está prácticamente terminado para la celebración de los 200 años del México Independiente.

El total de inversión en la reconstrucción de la CDMX es de 15 mil 755 millones de pesos, los cuales se entregarán en los próximos dos años de la mano del gobierno federal, detalló Sheinbaum Pardo.

Al hacer uso de la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gobernadores y a la Jefa de Gobierno por su trabajo.

“Yo agradezco mucho a los gobernadores. Hemos contado en estas acciones con el apoyo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con quien nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Oaxaca. Lo mismo tengo que decir en el caso de Claudia Sheinbaum, que la verdad como es el caso de otros gobernantes, me ayuda, me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad, no tengo que estar recordando, apurando a nadie porque Claudia como Alejandro, como Rutilio, como la mayoría de los gobernadores, ayudan a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados”, destacó.

López Obrador resaltó que la Ciudad de México es la entidad que menos recursos obtiene de la federación, por lo que destacó que, en el caso de la reconstrucción, la mayoría se ha hecho con recursos de la capital del país.

“En el caso del gobierno de la Ciudad de México, a lo mejor se puede pensar otra cosa, pero es al gobierno que menos recursos le transfiere la federación. Muchas gracias porque en otros casos tenemos que estar transfiriendo recursos más allá que por ley y por justicia les corresponde a las entidades federativas (...) como se ve en este informe, la mayoría de los fondos provienen del gobierno de la Ciudad de México y lo más importante es que se está avanzando”, enfatizó.

“También en el caso de Chiapas tenemos una muy buena coordinación.. Es uno de los estados en los que se está invirtiendo más… Hay tres estados que están recibiendo más recursos que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, porque son estados con más pobreza y se atiende a todos, se escucha a todos , pero se les da preferencia a los pobres”, destacó el mandatario federal.

El total de inversión en la reconstrucción de la CDMX es de 15 mil 755 millones de pesos, los cuales se entregarán en los próximos dos años de la mano del gobierno federal.





Luego de que integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la reunión de seguridad y su conferencia mañanera, el mandatario se enlazó en una videollamada para asegurar que “el presidente no puede ser rehén de nadie”.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera”, comenzó López Obrador.

“Ya informó el secretario de la defensa. Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general en Tuxtla (Gutiérrez), para participar de 6 a 7 de la mañana en la reunión de seguridad y luego en la mañanera, pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas, nos impidieron la entrada bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato y resolverles sus peticiones”, señaló.

“Esto no lo puedo permitir porque el presidente no puede ser rehén de nadie... Hemos atendido a los maestros de México, los vamos a seguir atendiendo, he hablado con la CNTE como en ocho o en diez ocasiones que me he reunido con ellos.. pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados. Esto no tiene que ver con el magisterio (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses creados... Entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza.. no son verdaderamente muchos, podría entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido”, enfatizó.

López Obrador reconoció que los inconformes tienen derecho a manifestarse, pero destacó que este bloqueo no es la forma.

“(...) Desde luego que tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos, yo no tengo nada de qué avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes (...) Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados, hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes (...) como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas… En fin, no tenemos pendientes con los maestros. esto es un asunto más de intereses políticos”, enfatizó.

